¿Sabes cómo protegerte del deepfake? Esto es lo que debes saber de la falsificación de identidad

¿Has sido víctima de fraude digital o conoces a alguien que sí ha sido víctima? ¿Sabes qué es el deepfake? Luz Elena platicó con Yussef Toriz, especialista en temas de la inteligencia artificial aplicada, quien explicó a fondo qué es el deepfake y cuál es el peligro de la falsificación de identidad. ¿Cómo protegernos ante los posibles fraudes? ¡Toma nota y comparte!