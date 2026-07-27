¿Sabes cómo protegerte del deepfake? Esto es lo que debes saber de la falsificación de identidad
¿Sabes qué es el deepfake? El especialista Yussef Toriz explicó cómo usan la IA para falsificar identidades y cómo protegerse de los fraudes digitales.
¿Has sido víctima de fraude digital o conoces a alguien que sí ha sido víctima? ¿Sabes qué es el deepfake? Luz Elena platicó con Yussef Toriz, especialista en temas de la inteligencia artificial aplicada, quien explicó a fondo qué es el deepfake y cuál es el peligro de la falsificación de identidad. ¿Cómo protegernos ante los posibles fraudes? ¡Toma nota y comparte!