¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los hombres en la intimidad? ¡Esto dicen los sexólogos!
El sexólogo José Cruz explicó cuáles son los errores más comunes que cometen los hombres en la intimidad y cómo evitarlos de manera positiva. ¡Toma nota!
¿El sexo duro es mejor? ¿Qué no le gusta a las mujeres y los hombres dan por hecho que sí les gusta? Porque nadie nos enseñó a entender nuestro cuerpo, Kike Mayagoitia platicó con el sexólogo José Cruz, quien explicó los errores más comunes que comenten los hombres durante las relaciones sexuales. ¡Ojo a la importancia de la comunicación!