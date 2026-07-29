¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los hombres en la intimidad? ¡Esto dicen los sexólogos!

¿El sexo duro es mejor? ¿Qué no le gusta a las mujeres y los hombres dan por hecho que sí les gusta? Porque nadie nos enseñó a entender nuestro cuerpo, Kike Mayagoitia platicó con el sexólogo José Cruz, quien explicó los errores más comunes que comenten los hombres durante las relaciones sexuales. ¡Ojo a la importancia de la comunicación!