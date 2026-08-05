¿La verdad sobre los archivos OVNI desclasificados? Yohanan Díaz revela los detalles

Los fenómenos anómalos vuelven a estar en el centro de la conversación. En esta ocasión, Yohanan Díaz analiza las revelaciones sobre los archivos desclasificados relacionados con los OVNIs y explica qué muestran realmente las fotografías, audios y videos que se han dado a conocer en los últimos años. Además, aborda el papel de las investigaciones oficiales y qué se sabe hasta ahora sobre estos fenómenos que siguen despertando dudas e interés en todo el mundo.