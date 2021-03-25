Exatlón: Heliud Pulido protagoniza una nueva polémica y el equipo de Titanes se rompe de nuevo.

Exatlón: Titanes vs Héroes es uno de los realities que se ha convertido en todo un referente de las noches para los televidentes. La pasión y la entrega que cada uno de los atletas se transmite a todos los fanáticos que siguen la emisión de Azteca UNO.

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Sin embargo, a lo largo de la competencia, no todo ha sido color rosa pues varios conflictos se han visto. Tras meses de convivencia y de duros circuitos, Titanes y Héroes llegan a demostrar su coraje y sentimientos encontrados.

Tal es el caso de Heliud Pulido, quien es uno de los atletas con mejor rendimiento; sin embargo, se ha visto envuelto en diferentes roces con sus compañeros, mismos que recordamos a continuación.

Heliud Pulido y sus diferencias con Pato Araujo y Zudikey Rodríguez

En su momento, el veracruzano sufrió una lesión en la rodilla que le impidió batirse en el duelo de eliminación. El equipo rojo eligió a Pato Araujo, acto que provocó el enojo del futbolista mexicano.

Más tarde, Capitán Araujo y Zudikey Rodríguez expresaron que el olímpico fingió su lesión, pues se recuperó muy rápido. La pareja reveló que fue una injusticia y una traición por parte del equipo.

La decisión en conjunto ya no vale de nada, estoy consciente de lo que pueda decir. Lo que sí puedo decir es que en caso de que haya una injusticia... se rompe por completo el grupo y de eso me voy a encargar yo

Heliud Pulido contra Aristeo Cázares

Aristeo Cázares, Mariano Razo y Heliud Pulido se enfrentaron a un cardíaco duelo de eliminación, donde el veracruzano expresó que sus compañeros organizaron una conspiración en su contra.

De acuerdo con Heliud Pulido, Aristeo y Mariano se unieron para sacarlo de la cuarta temporada de Exatlón: "Dos contra uno, me encanta", gritó el atleta en repetidas ocasiones.

Sin embargo, Aristeo Cázares se defendió de las acusaciones, pues confrontó a su compañero frente a frente.

Si Heliud tiene algo que decir, porque está gritando que son 2 contra 1, mejor relájate, viejo; porque te vimos, relájate. Te lo digo de frente, no lo ando gritando así nada más al aire

Heliud acusa Pato Araujo de separar el equipo

Hay que recordar cuando Heliud Pulido confrontó a Pato, a quien considera ser el responsable de fracturar a los rojos y dividirlos.

Pato dijo que se iba a encargar de destruir al equipo y no le creí hasta ahora que lo consiguió

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Nuevo enfrentamiento

Ahora, en la última Batalla Colosal de la temporada, no fue la excepción, ya que el olímpico mexicano estaba dando sus consejos y observaciones sobre el lanzamiento del circuito; sin embargo, se alteró dejándose llevar por el deseo de ganar.

Es calmarte y tratar de corregir. Es importante escúchame, vas a pasar cinco veces probablemente en este circuito, vas a hacer lo mismo en las cinco pasadas, no. Es calmarte, es relajarte, no es un mmm. -Pues me da igual. – No te digo anda, nomás no contagies. Estamos haciendo lo mismo, escucha, yo pasé, corrí, corrí no hice esto de que me desesperé, si nos desesperamos vamos a perder, si nos metemos esto de que está muy complicado, es calmarte y disfrutarlo. Estas diciendo que te vale, no se vale para nosotros tampoco

Sin duda, es una situación que podría influir entre todos los integrantes de los Titanes, quienes buscan tener el mejor ambiente posible cara a la final.

