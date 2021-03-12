Exatlón: Heliud Pulido acaba con el equipo de Titanes y les declara la guerra de cara a la gran final.

La penúltima semana de Exatlón: Titanes vs Héroes se llenó de adrenalina, energía y dolorosos momentos por parte de tus atletas favoritos. Y es que, los concursantes de la temporada más exigente, pelearon hasta el último momento para ganar un lugar rumbo al ataque final hacia la cumbre.

Sin duda, la eliminación de Aristeo Cázares se convirtió en uno de los momentos más dolorosos en esta cuarta temporada del reality show. El practicante de parkour se despidió de las colosales tierras de República Dominicana tras batirse en reciente duelo contra sus compañeros Heliud Pulido y Patricio Araujo.

Antes del Duelo de Eliminación, los mencionados atletas se sinceraron para las cámaras de Exatlón, donde confesaron que dejarían el corazón para ganar un lugar rumbo a la última semana.

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Heliud Pulido no se quedó atrás, pues confesó que dejaría toda su energía en el circuito para eliminar a sus rivales ‘Aguileón’ y ‘Capitan Araujo’.

Sin embargo, el piragüista olímpico mexicano también lanzó una fuerte indirecta a Titanes, pues refrendó la falta de unión y deslealtad en el equipo.

“A lo largo de toda esta aventura de Exatlón, mucha gente ha pensado en individual; sin embargo, yo en lo personal siempre he pensado en el quipo. He pensado que el equipo debe de llegar lo más lejos posible”, expresó el veracruzano sobre los evidentes problemas en la causa roja.

Por si fuera poco, Heliud Pulido expresó una supuesta falta de apoyo por miembros de su propio equipo. El mexicano confesó que saldría a pelear en el Duelo de Eliminación inspirado en sus seres queridos.

Soy una persona que siempre se entrega al 100% por ciento. A la hora que salga al juego, solo voy a pensar en mí, en Pam, en mi familia, en mis amigos y toda la gente que me apoya. Sé que hay mucha gente que me apoya

Aristeo Cázares realiza polémica acción en el Duelo de Eliminación

La salida de Aristeo Cázares de Exatlón: Titanes vs Héroes dejó un hueco enorme en las tierras más demandantes de la televisión.

El integrante de los ‘Sky Brothers’ nos regaló un impactante duelo digno de una leyenda del querido reality show.

Sin embargo, millones de personas quedaron en shock, pues el parkourista utilizó su medalla para batirse contra Heliud Pulido. Todo con la finalidad de no ser eliminado por el también conocido como ‘Pantera de Tuxpan’.

El momento más polémico no se hizo esperar, pues el hermano de Ernesto Cázares no utilizó su otra insignia en el duelo contra Pato Araujo.

Lo anterior provocó el enojo de Heliud, quien podría aumentar su rivalidad y creencias sobre la falta de lealtad en el equipo de Titanes.

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