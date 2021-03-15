Exatlón: Heliud Pulido contraataca y revela detalles inéditos del equipo de Titanes. (VIDEO)

Luego de semanas de competencia y de estar a un paso de la final de Exatlón: Titanes vs Héroes, Heliud Pulido revela por primera vez la situación que vive como integrante del equipo rojo.

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Sinceramente este día me sentí como con sentimientos encontrados, la verdad ahora al saber que el equipo me estaba apoyando, que corría conmigo en el circuito. No sé si tranquilo, porque también recordé lo del día de mi Duelo de Eliminación, en donde no escuché ni siquiera mi nombre

El atleta veracruzano sabe de la importancia de poder ganar el segundo Duelo por la Supervivencia, con la finalidad de llegar con la mayor cantidad de Titanes a la semana final de Exatlón.

Tenemos que estar en la misma sintonía para poder ganar este duelo de la supervivencia, la primera supervivencia

Las dudas de los Titanes

Heliud Pulido reveló las dudas que su equipo ha llegado a tener sobre su desempeño a lo largo de la cuarta temporada de Exatlón.

Dudaban de que, si había jugado bien, si no había jugado bien. Al final no lo dicen, creo que es algo curioso que no lo digan, que no me lo digan a mí, que no se me acerquen y me diga ‘oye Heliud creemos que no estás dando tu máximo, ¿qué pasó?, ¿cómo te sientes?, estás cansado’. No se me han acercado, también creo que ellos quieren llevar un poquito más de paz en el equipo

Sin embargo, las cosas cambian de forma radical, ya que son de una forma en el momento del juego y de otra llegando a la fortaleza.

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