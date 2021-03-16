Exatlón: Heliud Pulido traiciona a los Titanes y señala a sus nuevos aliados para llegar a la final.

Después de muchas semanas de competencia y de cara a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes, ambos equipos, rojo y azul, tuvieron la oportunidad de convivir en un desayuno en la fortaleza, lo que causó grandes sorpresas.

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La verdad si, ya después de mucho tiempo voy a sonreír, voy a bromear ahí con ellos. Estoy tranquilo, estoy feliz de que vamos a iniciar una nueva semana

Fueron palabras de Heliud Pulido sobre la llegada de los Héroes a la casa con todas las comodidades, con quienes tiene una buena relación, especialmente con Christian Anguiano y Casandra Ascensio.

Veo a todos bastante contentos, yo creo que todos estuvimos ahí bromeando de que preparamos el desayuno, de que Zudy se levantó temprano a hornear galletas, que Mati estuvo ahí con el molino sacando un poquito de masa, creo que va a estar muy padre la convivencia entre todos

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Sin duda, todo parece indicar que Heliud Pulido está buscando tener nuevos aliados de cara a la recta final, pero no se trata de los Titanes, pues el ganador de la tercera temporada ha reconocido que sus compañeros no son amigos, caso contrario a quienes en los circuitos eran sus oponentes.

Cabe mencionar que el atleta logró ser el primer semifinalista de Exatlón: Titanes vs Héroes, por lo que confirma que es uno de los grandes candidatos a repetir como ganador.

