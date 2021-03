Como un verdadero héroe, así se fue Pascal Nadaud de Exatlón Titanes vs. Héroes. Te contamos lo que pasó en la eliminación.

En FOTOS te contamos todo lo que pasó en la triste eliminación de “Pascuchi”. ¡Fue muy emotivo!

Las eliminaciones cada vez son más difíciles, pues el nivel a estas alturas ya está muy alto, ¡cualquier error te puede dejar fuera! Pero no solo son complicadas por eso, ¡sino por el tema sentimental! Cualquier atleta que se despide, ¡nos duele muchísimo a todos! Tanto a sus compañeros, a la máxima autoridad Antonio Rosique y a los fans. Esta vez nos tocó despedir a un participante muy querido no solo por los azules, sino también por los rojos, Pascal Nadaud.

Pascal Nadaud queda eliminado de Exatlón Titanes vs. Héroes.

El equipo de Héroes no logró ganar la batalla por la supervivencia en la que los hombres estaban en riesgo, ¡y tuvieron que irse a eliminación! Dan Noyola y Javi Márquez fueron los primeros atletas en ser mencionados para ir a jugarse su lugar en esta aventura, ¡y la decisión de enviar a “Yomi” o a Pascal, la tenía Cas! Pero no fue complicado para ella, pues Pascal levantó la mano para ir al duelo, ¡qué valiente! Pues estaba lastimado de la espalda, no pudo jugar en la semana y aportar puntos a su equipo, y se sentía en la necesidad de ir y probarse, ¡no tenía nada que perder! Sin miedo a irse, sin egoísmo hacia su equipo, sin pretextos sobre su lesión, sin hacer problema por ello, ¡como lo haría el capitán del equipo azul, como lo haría un verdadero héroe!

Así comenzó el duelo, muy parejo, los tres querían quedarse, se quitaban una vida cada uno, ¡y todos tenían las mismas, como iniciar de cero! Al dejar todo en el circuito, los atletas se cansaron mucho, tanto físicamente como mentalmente; pudimos ver a un Javi respirando rápido y con piernas muy cansadas, a un Dan triste y con sentimientos encontrados y a un Pascal con dolor inmenso en la espalda, pero sin rendirse, pasando los circuitos con todo, haciéndolo como un grande, demostrándose a sí mismo de qué está hecho, lo que puede lograr y de lo que es capaz. ¡Incluso se negó a usar la medalla que con tanto esfuerzo había ganado! Pues no quería usarla en contra de sus amigos, de su familia azul.

Pascal Nadaud se jugó su última vida con todo y lamentablemente perdió y quedó fuera de la competencia, ¡muy cerca de la semana final! A todo su equipo le dolió mucho, pues sin duda era de los compañeros más queridos de la temporada, el capitán del equipo, el que les daba ánimo, el que les daba mucho amor. “Pasqui” dijo unas palabras que se le quedarán a todos por siempre “Me llevo gente increíble, me llevo una familia que no esperaba encontrar sinceramente... Me voy con el cuerpo destrozado, pero con el corazón más grande que nunca, y feliz, estoy feliz”.

Pascal le confesó a Antonio Rosique que se veía en la final de esta temporada, pues se sentía fuerte, certero, con la capacidad y lo necesario para poder lograrlo, lamentablemente su dolor no lo dejó continuar, pero está feliz porque esta vez no se va por lesión, se va en un duelo, por la puerta grande, como un héroe. ¡Te vamos a extrañar, Pascal! Digno capita´n del mejor equipo azul de todos los tiempos.

