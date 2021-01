FOTOS | Te presentamos a los atletas más sensuales de esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes. ¿Quién es tu favorito?

Aris, Ernesto, Keno y más sensuales chicos de Exatlón, te mostramos sus mejores fotos.

En Exatlón México no solo han participado excelentes atletas que ponen el nombre de nuestro país en alto, ¡también chicos muy guapos! Las fans no nos dejarán mentir. En esta ocasión, les presentamos las mejores fotos de los participantes más guapos de esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes. Checa la galería completa, ¡hay taco de ojo!

Los hermanos Cázares son excelentes atletas, pero también muy guapos.

Comenzamos con el campeón de la segunda temporada, “The Red Lion”, Aristeo Cázares. Tiene 25 años y es uno de los atletas que más seguidoras tiene, pues las chicas aman su sentido del humor, su gran talento y su actitud ganadora y de galán, ¡ni crean que lo siguen por esos cuadritos y piernas tonificadas, eh, ni crean! Actualmente no tiene novia pero como que extraña mucho a Caro, ¿habrá algo ahí?

Ahora hablaremos de un chico noble, divertido, carismático, talentoso, un niño maravilla con un cuerpazo también, el campeón de la primera temporada de Exatlón; ¡Ernesto Cázares! Increíble que a sus 21 añitos tenga la oportunidad de vivir por tercera vez esta experiencia, ¡y de haberla ganado ya! Él es otro de los atletas del reality que más aman las fans, más que por su cara bonita y cuerpazo, por su buen corazón y humildad. Sin duda Ernesto nunca ha perdido el piso, es el mismo niño tierno que conocimos hace unos años. Actualmente tiene novia y está muy enamorado, ¡qué bonito!

La lista continúa con muchos Héroes azules, ¿quién es tu favorito?

Seguimos con Pascal Nadaud. Guapísimo, talentoso, cuerpazo, ¡y sin duda el atleta más divertido! Pues no le importa lo que digan o piensen de él, siempre disfruta el momento, se divierte y es genuino. Su vida no ha sido nada fácil, pero ha logrado salir adelante, es por ello que siempre apoya y abraza como hermano mayor a todos los integrantes de su equipo. Es líder, muy sentimental y para muchas, el más sexy del equipo azul. ¿Ustedes qué opinan?

Continuamos con nuestro querido Javi Márquez, “Súper Papá”. Tiene 28 años y es de Guadalajara, ¡por eso tiene los ojos más bonitos de Exatlón! ¿Su atractivo? La altura, sonrisa y liderazgo, ¡no crean que sus brazotes, eh! Además es ungran ejemplo de esposo y papá, ama a su familia y todo lo que hace es por ellas. Es muy galán, buen amigo, excelente compañero y tiene un gran corazón. ¿A quién no le gustaría tener un esposo como él de cariñoso, tierno y dedicado a su familia?

Sin duda uno de los participantes más guapos de las cuatro temporadas de Exatlón México, ¡Keno Martell! Tiene 25 años, es de Monterrey y es el más fresa de la temporada, el niño bien. ¡Pero al mismo tiempo rudo y aventado! Muy buena combinación, ¿verdad, chicas? Además de ser guapísimo, tiene muy buen coraz´ón y es líder en su equipo, los Héroes. Como dato curioso, te contamos que hace un año, durante la temporada 3 en la que participó, “El Capi” Pérez, lo invitó a un duelo de baile con nuestros amigos de Venga La Alegría, “The Play Maker” le ganó y Capi no pudo enojarse con él, en sus palabras: “Además está bien guapo el hijo de la chin... ¿cómo me puedo enojar con esa sonrisa? ¡Hasta me chivié!”. Actualmente no tiene novia, aunque lo veíamos muy juntito con Valery Carranza, ella ya nos contó que solo son buenos amigos.

Seguimos esta sensual lista con Christian “Yomi”. Tiene 25 años y es de Guadalajara Jalisco. Es serio y callado, pero muy carismático cuando está entre amigos, ¡no por nada nuestra querida Cas se enamoró! Es fuerte, valiente y aunque parece muy rudo, tiene un gran corazón, es muy noble y sensible.

¡En los Titanes también hay guapos!

Ya te hablamos de Aristeo Cázares y es turno de otro trazador de parkour, Mau Wow. A pesar de ser un chico serio, tiene un gran talento, es muy inteligente y tiene mucho estilo. ¡Y obvio, cuerpazo! Tiene 30 años y es de la Ciudad de México. Actualmente tiene novia, por cierto muy guapa y trazadora de parkour también. ¿A quién le gustaría salir con el hombre mono?

¿Quién es su atleta favorito? ¡Solo pueden elegir uno!