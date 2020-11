En FOTOS | Conoce la historia de vida de Pascal Nadaud. Un camino muy difícil pero un presente lleno de éxitos.

GALERÍA: Esta es la historia de vida de Pascal Nadaud

Pascal Nadaud es un chico que se ha robado el corazón de todos y todas, pues además de ser guapísimo y un extraordinario atleta, tiene buen corazón, es carismático, líder nato, es un gran apoyo hacia sus compañeros y como el hermano mayor que protege a todos los Héroes, ¡es una increíble persona que deja huella por donde pasa! Todos lo vemos competir en los circuitos de Exatlón México, convivir con sus amigos de equipo, ganar, perder, desesperarse... Pero muy pocos saben que su vida no ha sido nada sencilla, ¡y que como muchos mexicanos, ha tenido que rifársela y pasar situaciones muy fuertes para ser quien es ahora! Todos deberíamos saberlo, para respetarlo, admirarlo y quererlo aún más. Es por eso que te contamos su historia, ¡sigue leyendo y viendo la galería de Pascal!

Se considera un guerrero, una persona inquebrantable, le encantan los retos y ama vivir. ¡Es muy divertido, culto, bromista y sencillo! Gran parte de su infancia la pasó en Manzanillo, era un niño muy cumplido en la escuela y era amante de los juegos en conjunto, jugó futbol, baloncesto, voleibol, hasta que conoció el Rugby. Desde entones el deporte fue una forma de salir de su realidad.

No tuvo una familia unida o convencional, sus padres se separaron cuando él era muy pequeño, su padre se quedó en Francia, de donde es originario, así que sus abuelos lo criaron. Esa fue una de las partes que más le gustaron del Rugby, pues considera que es un deporte muy familiar, muy de unión. Encontró en su equipo, una familia; en sus compañeros, encontró hermanos; y los papás de sus compañeros también lo adoptaban como un hijo, incluso uno de ellos le pagó la escuela cuando tuvo problemas económicos.

Sus padres de sangre viven, a su papá lo vio un par de veces cuando era niño, cuando cumplió 18, decidió emprender un viaje a Francia para buscarlo, saber de él, comenzarlo a frecuentar, conocerlo; pero no le fue muy bien. Lo encontró pero no hubo una buena armonía, comunicación o interés; así que regresó a México un poco triste pero con muchas respuestas que buscaba. En cuanto a su madre, tuvo diferencias con ella, pero a su manera, siempre lo ha apoyado. Actualmente se sabe que está internada en un psiquiátrico. Tiene una hermana mayor y primos o tíos con los que se lleva bien pero tiene muy poca comunicación con ellos.

Sus abuelos, que fueron quienes lo criaron, ya murieron. No se llevaba bien con ellos por problemas familiares internos, cuenta que su abuela era muy estricta con él, al grado que él le guardó siempre mucho rencor. Antes de morir, ella le pidió disculpas y le explicó que siempre fue así de estricta para hacerlo un hombre de bien, ¡y lo logró! Ahí fue cuando él dejó los rencores y la entendió ya cuando creció, pues es complicado que un niño lo entienda. Pascal es una persona trabajadora, luchona, con objetivos y metas, y todo eso se lo debe a su abuela y ahora al deporte.

Siempre tuvo características de líder, sus coaches y gente cercana a él se lo decían pero él no se la creía. Incluso en un par de ocasiones se negó a ser capitán de su equipo, pues había jugadores mucho más grandes que él y no se sentía capaz de poder hacerlo, no fue hasta que sus mismos compañeros de equipo le dijeron que en él veían a un excelente líder y que querían que fuera su capitán, que aceptó.

Pascal siempre ha sido partidario de muchas causas buenas, un ejemplo es el apoyo que dio a todas las mujeres este año en “el día sin mujeres” en marzo. ¡Y confesó que sabe y entiende lo que es el abuso sexual, físico y psicológico! “Sé cómo se siente el abuso sexual, físico y psicológico, sé lo que es no poder dormir en las noches, sé lo que es la ansiedad, el pánico, sé lo que es querer quitarte la vida, sé que se siente que traicione la gente que quieres y el no poder confiar”, dijo el atleta a través de sus redes sociales. Además, invitó a sus seguidores a apoyar el movimiento. ¡Wow! Sin duda Pascal no la pasó muy bien hace unos años, ¡pero si algo sabemos ahora, es que en efecto, es un luchador inquebrantable!

Antes de llegar a Exatlón, asistió a los Juegos Olímpicos Río 2016 con la Selección Nacional de Rugby, en donde ejerció como capitán. Aunque el conjunto se quedó en la fase de grupos, su experiencia en esa competencia le ayudó a descubrir sus habilidades como líder. Estudió Marketing y era profesor, ¡los niños es una de las cosas que más le da felicidad y paz!

No cabe duda que debemos conocer a nuestros atletas no solo por su rendimiento en el deporte mexicano o los circuitos de Exatlón, sino por la lucha que han tenido en su vida, ¡te queremos, admiramos y respetamos aún más, “Blue Viper”!