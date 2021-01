¿Los hermanos Cázares incomodaban a sus equipos con su apoyo y admiración? Te contamos en FOTOS los detalles.

Parece que a muchos atletas no les gustaba cuando Ernesto y Aristeo se enfrentaban.

Cuando supimos que habría una temporada de Exatlón México con los mejores de todas las temporadas, ¡nos emocionamos mucho! En especial porque todos queríamos ver competir a los hermanos Cázares, los campeones de la primera y segunda temporada, ¡y saber quién era mejor!

El equipo de Titanes no confía en Aristeo cuando compite contra su hermano.

Al principio de la temporada, fue muy emocionante para los hermanos Cázares competir y estar juntos en esta aventura, pero poco a poco se fue complicando mucho. Cuando Aristeo competía contra su hermano, su equipo siempre pensaba que lo dejaba ganar y se molestaban mucho, especialmente si el juego era por una supervivencia. Él siempre lo negó, pero su equipo no creía en él y su palabra. Un par de ocasiones su derrota se vio dudosa, pero todas las demás se han visto legales. ¡No sean así, amigos! “El Agui,león” no puede ser perfecto. Todos de preguntaban, qué pesará más ¿la competencia o el amor de hermanos?

Después, Aris no podía estar tranquilo en la competencia, ya que se preocupaba mucho por su hermano menor. Se estresaba porque no lo veía con el rendimiento al que lo tiene acostumbrado, porque perdía puntos o fallaba en puntería, eso así que el mayor de los Cázares se preocupara y no se enfocara en su juego, ¡claro, es su hermano y siempre se preocupará por él! Pero sus compañeros no lo entendían, ¡lo criticaban o hablaban de él a sus espaldas! No fue hasta que Zudikey vio entrar a su hermana al equipo azul, que realmente lo entendió, comprendió cómo se había sentido Aris todo este tiempo... Aunque cuando Jenny se fue, ¡regresó la desconfianza hacia Aris!

La primera eliminación de Ernesto en Exatlón Titanes vs. Héroes.

A pesar de que esa semana, Ernesto no había sido el más bajo en puntuación, ¡levantó la mano para ir a eliminación! Compitió contra “Yomi” y Keno y para desgracia de muchos fans de Exatlón, él fue el eliminado. Fue sin duda una de las eliminaciones más dolorosas en la historia de esta aventura, pues es un niño muy querido por sus compañeros, por la producción y por todos los fans. Dé o no dé puntos, el público lo quiere por quién es, por su carisma, por su buen corazón. ¡Además es el campeón de la primera temporada! Nadie pensaba que saldría tan pronto... Lo dejaron despedirse de su hermano y fue un momento muy emotivo para todos, ¡nunca habíamos visto tanto amor, respeto, apoyo y admiración entre hermanos! Aris se quedó muy triste, pero doblemente motivado.

El regreso de Ernesto por el voto del público. ¿Le gustó a su equipo la noticia?

Cuando supimos que 4 participantes ya eliminados tendrían la oportunidad de regresar, claro que todos pensamos en Ernesto, ¡obvio! Era el atleta al que más extrañaban los fans. Como era de esperarse, fue el más votado y volvió a la aventura más grande de Latinoamérica. Parecía que a todos los hacía muy felices su regreso, especialmente a Pascal y a Doris, ¡es su hermanito! Pero también parecía que a otros no les daba tanto gusto, como a “Yomi” y a Keno. No porque no lo quieran o se lleven mal con él, al contrario, ¡lo quieren como un hermano menor! Pero sí porque les costó trabajo sacarlo de la competencia y nuevamente entró a darles batalla; porque sí, es parte del equipo pero al final, será también un rival. Ernesto no lo notó y jamás hizo algún comentario, pero Pascal y su hermano Aristeo sí... En un testimonial Pascal habló al respecto y dijo que veía un poco raros a Keno y a Christian, no muy contentos con el regreso de Ernesto. Nunca habló mal de ellos, pero poniéndose en su lugar, mencionó que era comprensible. En otro testimonial, Aristeo también lo dijo, había estado notando algo extraños a algunos integrantes azules con su hermano, en especial cuando le tocaba competir contra él, ¡que no podían disimular algunas caras!

De igual forma, algunos fans habían notado que mientras los hermanos se abrazaban o se hablaban, los otros integrantes de sus equipos los jalaban o les llamaban, como si no quisieran que estuvieran juntos o les incomodara su unión. ¡Tal vez pensando en que podrían traicionar a sus respectivos colores! ¿Será? Eso ya no importa ahora, pues Ernesto fue el último eliminado. ¡Esperamos ver con todo a Aristeo! Que esta vez le toca representar a ambos Cázares.