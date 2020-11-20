TAG del hermano: Aristeo y Ernesto. ¡Se sacaron todos sus trapitos al sol! Conoce todo sobre los hermanos Cázares en FOTOS.

Cuando se anunció el estreno de esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes, todos nos volvimos locos. Al ver a los participantes nos emocionamos, ¡estarían los mejores de las 3 temporadas! Pero sin duda algo que nos emocionaba aún más, era saber que los hermanos Cázares estarían también, ¡por fin como contrincantes, como todos los queríamos ver!

Nos encanta el amor, respeto y admiración que se tienen el uno al otro. Desde la temporada de Ernesto, la primera, demostró su cariño hacia Aristeo; cada carrera, cada punto, cada momento clave dentro del reality, recordaba a su hermano mayor. No fue nada fácil para él estar lejos de casa a los 18 años, ¡y menos por tanto tiempo! Pero pudo salir adelante, sacar la garra, el coraje, la determinación, la madurez, el carácter, ¡y ganar la primera temporada de Exatlón México demostrando que la edad no importa, los sueños sí!

Para la segunda temporada, en la que Aristeo participó, demostró lo mismo; amor, ternura, admiración y protección hacia su hermano menor, Ernesto. Se llevan 4 años, Ernesto tiene 21 y Aristeo 25 años, ¡por ello Neto siguió siempre los pasos de su hermano! Para el momento en el que Aris entró a la segunda temporada, todos conocíamos a su hermano, así que no se podía quedar atrás, ¿cómo el mentor de un campeón no podía hacerlo también? ¡Y lo logró! Se coronó como campeón de Exatlón México, pero en su segunda temporada.

Los hemos visto convivir durante varios años ya, pero ¿qué tanto los conocemos? Te presentamos el TAG del hermano y las mejores fotos de los Cázares juntos, ¡están increíbles! Chécalas todas.

TAG DEL HERMANO:

- ¿Quién es el más fastidioso? Aristeo

- ¿Quién es el bebé de la casa? Ernesto, ¡pues sí, es el menor!

- ¿Quién se viste mejor? Aristeo piensa que él y Ernesto estuvo de acuerdo. Dicen que Ernesto tiene más flow, mientras que Aris viste más elegante.

- ¿Quién es más desordenado? Aristeo, ¡pues Ernesto tiene una obsesión con el orden! Esté en fortaleza o en cabaña, siempre tiene organizadas su cosas.

- ¿Quién es el que más discute? ¡Ambos por igual! ¿Quién lo diría? Los 2 se ven muy tranquilos.

- ¿Quién es el más flojo? Ninguno, los 2 son sumamente activos, siempre están haciendo algo o buscando qué hacer.

- ¿Quién tendrá un hijo primero? ¡Los 2 dijeron que Ernesto a pesar de ser más chico! Esto porque Aris no quiere tener hijos.

- ¿Quién es el más inteligente? Los dos son muy inteligentes, saben mucho pero de temas diferentes.

- ¿Quién es el más chillón? ¡Los 2! Pero solo cuando están en Exatlón se ponen muy sentimentales, estando fuera del reality, es raro que lloren.

- ¿Quién baila mejor? Aristeo. ¡Sí, lo hemos visto!

- ¿Quién es el más limpio? Aris dijo que los 2, mientras que Ernesto dijo que él. ¡Algo le ha de saber a su hermano!

- ¿Quién es el más loco? Aris piensa que él y Ernesto también piensa que él. ¿Ustedes qué opinan?

- ¿Quién es el más guapo? Aris piensa que Ernesto es más guapo que él, pero “El Niño” piensa que Aris es más guapo. ¡Awww, sí se quieren mucho!

- ¿Quién es el niño de mamá? Ernesto

- ¿Quién es el niño de papá? Aristeo. ¡Lo bueno es que está dividido, no hay favoritos!

- ¿Quién lee más? Aristeo sin duda, ¡especialmente cuando está en la fortaleza, siempre se le ve leyendo!

- ¿Quién ahorra más? Ernesto es más ahorrativo.

- ¿Quién es el más fiestero? Ernesto, ¡y Aris siempre lo regaña cuando va de fiesta, no le gusta!

- ¿Quién gasta más dinero? Ernesto gasta mucho en comida y Aris en cosas deportivas o para entrenamiento. Son hermanos pero piensan y les gustan cosas muy diferentes.

- ¿Quién se va a casar primero? Ernesto, ¡y ambos piensan lo mismo! ¿Será pronto? Lo vemos muy enamorado.

- ¿Quién tiene más amigos? Ernesto contestó que Aris y Aris que Ernesto. ¡O sea que podemos asumir que los 2!

- ¿Quién es más cariñoso? ¡Ambos dijeron que Ernesto! Seguro le da pena frente a muchas personas, pues en el programa pareciera que Aris es más cariñoso que él.

- ¿Quién es más enojón? Aristeo. ¡Sí, nos consta!

- ¿Quién es más maduro? Depende la situación, en algunas cosas Ernesto y en otras Aris.

- ¿Quién cocina mejor? Aris piensa que los 2, pero Ernesto piensa que él, ya que ama la cocina y ama comer.

- ¿Quién come más? ¡Obviamente Ernesto!

- ¿Quién es más valiente? Aris piensa que los 2, mientras que Neto cree que su hermano es más valiente que él. ¡Por eso es su ejemplo a seguir!

- ¿Quién es más sociable? Ernesto definitivamente.

- ¿Quién sacaba mejores calificaciones en la escuela? Aristeo dice que él y Ernesto dice que él. ¿A quién le creemos?

- ¿A quién era al que castigaban más de chiquito? A Aristeo, ¡era el más travieso!

- ¿Quién fue más berrinchudo de chiquito? ¡Aristeo! Incluso confesaron que era de esos niños que si quería un dulce y no se lo compraban, lloraba, se tiraba, ¡y tenían que llevárselo arrastrando!

- ¿Quién es más chistoso? Aristeo dice que él y Ernesto piensa que él. ¡Creemos que los 2 lo son! ¿Verdad?

- ¿Quién canta mejor? Ernesto obvio. ¿Ya escucharon su canción “Acéptame”? ¡Está muy buena!

- Describe a tu hermano en 3 palabras -> Aris describió a su hermano como: Nobleza, amor y hermandad. Ernesto describió a su hermano como: Loco, enfocado y divertido.

Sin duda los hermanos Cázares son un ejemplo de que el amor más puro y desinteresado que un ser humano puede sentir, es el de la familia, el de un hermano. ¡Los queremos!