Patricio Araujo es finalista de Exatlón Titanes vs. Héroes, Zudikey fue su motivación. Te contamos en FOTOS.

Heliud, Javi y Patricio se enfrentaron por el primer pase a la final, ¡y Pato se convirtió en finalista!

Estamos viviendo los últimos días de adrenalina, pasión, apoyo y emoción, ¡ya casi termina Exatlón Titanes vs. Héroes! Y como todo final, ¡siempre se pone emocionante! Esta vez no fue la excepción, pues los seis atletas que quedan en competencia, comenzaron la lucha por un pase en la tan ansiada final después de siete meses de sudor y lágrimas.

En la rama femenil, Mati Álvarez se convirtió en la primera finalista, y está en espera de contrincante, ¡que estamos por saber también! Evelyn y Cas se enfrentarán a un duelo, la que gane, pasa a la final, ¡y la que pierda, queda eliminada! Triste pero cierto, ya que ambas son excelentes atletas, pero así es el juego.

Mientras que del lado varonil, también conocimos ya al primer finalista de esta aventura, ¡Patricio Araujo! ¿Qué pasó en el duelo? Te contamos los detalles, checa todas las fotos y sigue leyendo.

Te puede interesar: Zudikey Rodríguez abandonó Exatlón por un tema de fuerza mayor. Te presentamos FOTOS de su familia y el TAG de su paso por estas tierras.

Patricio Araujo, finalista de Exatlón Titanes vs. Héroes.

“Capitán Araujo” lo logró, ¡ya está en la final de la temporada más demandante de Exatl´ón México! Pero como Mati, ¡tampoco la tuvo nada fácil! Pues se enfrentaba a grandes atletas que han hecho historia en estas tierras y estas playas. Competía contra la velocidad y tiro de Heliud Pulido, y contra la determinación, coraje y determinación de Javi Márquez. Pelearon a cinco vidas, Javi quedó fuera primero, ya que el tiro no se le dio y no corrió con suerte, mientras que Heliud se aferró hasta el final. El y Patricio quedaron con una sola vida, y aunque Heliud es mucho más rápido, sabe que debe tirar perfecto, pues cuando Pato llega, ¡nada lo detiene! Y así fue, en la última pasada ¡Pato se quedó con la victoria y pasó a la final de Titanes vs. Héroes!

Bien dicen que la práctica hace al maestro, y es que Pato es aferrado, si algo no le sale en un circuito, no descansa hasta hacerlo bien y sacarse la espinita. Todos los atletas rojos que ya han sido eliminados, han comentado que si hay alguien que todos los días entrena desde que comenzó la temporada, es Patricio Araujo. Eso nos demuestra que todo trabajo rinde frutos, ¡por ello nada lo detiene en los tiros!

Cabe mencionar que obvio su victoria se la dedicó a su esposa Zudi que está pasando un momento delicado, y lo que ahora hace Pato en la competencia, es por ambos, en honor a ella y por los dos, ¡porque ambos lo soñaron y trabajaron! Araujo ha sido al igual que Mati, el atleta hombre con mayor efectividad de la competencia desde el día uno.

¿Quién será su rival en esa final? Pronto lo sabremos.

Te puede interesar: Estas fueron las parejitas que entraron y se formaron en Exatlón Titanes vs. Héroes.