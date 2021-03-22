Zudikey Rodríguez abandonó Exatlón por un tema de fuerza mayor. Te presentamos FOTOS de su familia y el TAG de su paso por estas tierras.

Si una atleta de Exatlón México es fuerte, valiente, íntegra, honesta, de buenos valores y buen corazón, ¡sin duda es Zudikey Rodríguez! En la temporada en la que participó, la número dos, abandonó por lesión unas semanas antes de la gran final y siendo la favorita para ganar; lamentablemente esta vez también se quedó a unos días de la gran final y salió por algo que le rompió el corazón a ella, a sus compañeros y a todo México, la pandemia que está viviendo el mundo entero, llegó a miembros de su familia... ¡Así que no tuvo que pensarlo ni un segundo, es más importante estar con sus seres queridos! Sin embargo, se va como una triunfadora. ¿Cómo fue su paso por Exatlón Titanes vs. Héroes? Te contamos los detalles en su TAG y te presentamos fotos de su familia, ¡velas todas!

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TAG DE LA ELIMINADA: Zudikey Rodríguez.



Nombre: Zudikey Rodríguez.

Lugar de Nacimiento: Valle de Bravo, Estado de México.

Edad: 33 años.

Deporte: Velocista.

Temporada: Segunda Temporada.

Equipo: Famosos, rojos.

Mejores amigos de su temporada: Patrick, Carmelita, Ana Laura y obvio Pato.

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Lugar en el que quedó en la segunda temporada: Segundo lugar femenil de su equipo, quinto femenil general y décimo global. ¡Pero no vale, pues abandonó por lesión! Para muchos fue la reina sin corona.

Lesiones: Fractura de peroné en el pie derecho.

Llegada a Exatlón Titanes vs. Héroes: Desde el día uno de la competencia.

Equipo: Rojo de Titanes.

Mejores amigos actual temporada: Aris, Mati y Pato.

Medallas ganadas: tres, dos ganadas por ella y una regalada por su esposo Pato.

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Carreras: 354

Carreras perdidas: 170

Carreras ganadas: 185

Efectividad: 52.2%

Eliminó a: Carmelita.

La eliminó: Un tema familiar muy delicado.

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Apodos: “Gacela”.

Lesiones: Ninguna.

Festejo: Es de las pocas atletas que no tienen un festejo en particular.

Habilidades: Sin duda, la velocidad. Aunque esta temporada también fue muy buena tiradora.

Debilidades: ¡Ninguna! Siempre fue una atleta muy completa en Exatlón.

Despedimos de estas tierras a una gran atleta y persona y deseamos pronta resignación a ella y su familia.

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