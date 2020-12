TAG DE LA PAREJA: Javi Márquez y su esposa Anayeli. ¿Cómo se enteraron que serían papás? Te presentamos su bella historia.

¿Cómo le pidió matrimonio Javi a Anayeli? Te contamos todos los detalles de su relación.

Todos vemos a los atletas de Exatlón darlo todo en los circuitos y dedicar sus puntos o medallas cuando los ganan. ¿Pero quiénes están detrás de ellos apoyándolos incondicionalmente y para quiénes son esas dedicatorias? Durante varias semanas te estaremos presentando a las parejas de tus atletas.

Esta vez te vamos a contar todo sobre una familia que desde la temporada 2 de Exatlón México hemos admirado por su gran unión y amor, ¡te contaremos de Javi y su bella familia! Javi Márquez está en las tierras y las playas de Exatlón, concentrado y aislado, por lo que él no pudo contarnos mucho, ¡pero su esposa Anayeli nos dio muchos detalles bonitos sobre su relación y familia! ¿Quieres saber más de esta pareja? Sigue leyendo y checa todas las fotos, están increíbles...

TAG DE LA PAREJA: JAVI MÁRQUEZ Y SU ESPOSA ANAYELI.

- ¿En dónde se conocieron? Se conocieron en la universidad, después de clases los amigos de Anayeli la invitaron a las canchas de futbol de la escuela a ver los partidos, ella no quería ir, pues estaba muy cansada, pero todo el salón de clases iría, ¡así que aceptó ir un momento! Mientras estaba el partido, a un lago había unos chicos jugando “Shangai”, juego que ella no conocía, así que le llamó mucho la atención y los vio fijamente, ¡y uno de los chicos que jugaba, era Javi! Le gustó mucho y no podía dejar de verlo, ¡ni si quiera vio más el partido de futbol! Una de sus amigas se dio cuenta, fue con uno de los amigos de Javi y le dijo, a Anayeli le dio tanta pena que decidió irse del lugar, pues es una chica tímida, ¡pero Javi la alcanzó y se presentó! Luego de eso, empezaron las vacaciones, ninguno intercambió teléfonos ni redes sociales, así que durante 2 meses no supieron nada el uno del otro; no fue hasta regresando a clases que se encontraron en la cafetería y comenzaron a conocerse más.

- ¿Cómo y dónde fue su primera cita? ¡En el cine! Ambos estaban muy nerviosos, ni si quiera podían elegir la película, ¡parecían niños tímidos!

- ¿Quién estuvo interesado primero? Ambos, siempre buscaban un pretexto para pasar tiempo juntos, se esperaban entre clase y clase, al terminar; ¡siempre se notó la química!

- ¿Cuánto llevan juntos? ¡Llevan 8 años juntos! El 16 de marzo del 2012 comenzaron su relación de novios.

- ¿Quién dijo TE AMO primero? ¡Javi, pues siempre tiene la iniciativa de decir lo que siente! ¡Como con su equipo en Exatlón!

- ¿Qué es lo que a Anayeli le gusta más de Javi? Su sentido del humor, su sonrisa y su compañía que extraña mucho estos días. Siempre busca la manera de hacer sonreír a ella y a su pequeña hija Abi, ¡por eso esos festejos que hace para ella!

- ¿Qué es lo que más le gusta a Javi de Anayeli? Que siempre está atenta de lo que le sucede y lo que hace falta, también le gusta que sea muy empática, pues se identifica con los pensamientos y sentimientos de otras personas. Además que es una mujer persistente que no se deja vencer tan fácil. ¡Más adelante les contamos el porqué!

- ¿Qué es lo que Anayeli admira más de Javi? ¡Muchas cosas! Que Javi siempre disfruta la vida sin reproches, su optimismo, ¡a cualquier situación siempre le encuentra el lado positivo! Y que jamás se da por vencido. Pero lo que más admira es su fuerza, ¡y no de músculos, eh! Bueno, esa también, pero se refiere a la fuerza interior, ya que es muy aguerrido y siempre está atento de que no les falte nada como familia.

- ¿Quién es más celoso? Anayeli, ¡y no lo puede ocultar!

- ¿Cuántos años tienen? Ella tiene 29 y él 28.

- ¿Quién dio el primer beso? Javi, ¡y aún no eran novios! Qué atrevido ese “Big Daddy”.

- ¿Quién es más romántico? Ambos, les gusta ser siempre atentos. Tienen el hábito de dejarse notas con frases amorosas, ya sea en el espejo, a lado de la comida, o en el coche, ¡son cursis!

- ¿Quién pide perdón primero después de pelear? Ambos, ninguno de los 2 soportan estar tanto tiempo peleados y sin hablarse. Han aprendido a saber reconocer sus errores y a tener la iniciativa de pedir disculpas cuando cometen cualquier error. ¡Un gran ejemplo!

- ¿Quién cocina mejor? ¡Ella! Aunque nadie hace más ricas las quesadillas que Javi, es su especialidad.

- ¿Quién es más necio? Javi

- ¿Quién es más enojón? Anayeli

- ¿Quién es más desordenado? Javi, ¡eso no lo veíamos venir!

- ¿Quién es más sociable? Javi, tiene mucho carisma, al lugar que llega se gana el corazón de la gente. ¡Nos consta!

- ¿Quién es más detallista? Ambos tratan de sorprenderse con cosas diferentes para tratar de salir de la rutina.

- ¿Quién es más sensible? Ella, empatiza mucho con las personas.

- ¿Quién es más flojo? Javi, ¡sin problema podría pasarse uno, dos, o tres días seguidos en la cama! ¡Quién lo viera!

- ¿Quién es más impuntual? Anayeli, ¡Javi siempre tiene que esperarla!

- ¿Quién es más divertido? Ambos, disfrutan el buen humor como pareja.

- ¿Quién baila mejor? Los 2 hacen su luchita, les encanta mover el esqueleto.

- Canción que los representa: Durante sus 8 años de relación se han dedicado muchas canciones, pero la primera fue la de “Te Amo” de Franco de Vita.

- ¿A qué se dedica Anayeli y Javi? Ella es Arquitecta y mamá, ¡que es una labor que la hace sacar mil profesiones! Es complicado y pesado pero es muy lindo, aprende mucho de Abi. Y Javi estudió Cultura Físca y Deportes y se enfocó en la rama del entrenamiento funcional.

- ¿Cuál es su situación actual? ¡Están casados! Unieron sus vidas para siempre en mayo del 2015, así que de casados llevan 5 años.

- ¿Cómo describirías en 3 palabras tu relación? Amor, fortaleza y crecimiento.

Después de 3 años de novios, ¡Javi le dio el anillo a Anayeli! Habían pasado 2 días del cumpleaños de ella y él la invitó a cenar, así que ella jamás sospechó nada. Cuando pidieron la cuenta ya para irse del lugar, llegó el mesero con una bandeja que puso en la mesa, ella le comentó que ellos ya no habían ordenado nada, que había sido una equivocación, a lo que el mesero respondió que era cortesía de la casa, ¡y ella pensó que era un postre! Así que abrió la bandeja y con letras de chocolate decía: ¿Te casarías conmigo? Y el anillo a un lado de la bandeja. ¡Qué emoción! Fue un momento muy lindo, porque el restaurante se quedó en silencio y de repente de fondo se empezó a escuchar la canción de “Te Amo” de Franco de Vita, ¡su canción! Cuando de repente volteó y Javi ya estaba a su lado hincado, ¡obvio le dijo que sí!

Ese mismo año se enteraron de la noticia más importante de sus vidas, ¡serían papás! ¿Cómo fue? Ella tenía cólicos muy fuertes, así que pensó que era su regla, de inmediato fue al calendario y se dio cuenta que ya tenía una semana de retraso, así que decidió hacerse la prueba, ¡y salió positiva! No quiso esperar más tiempo y fue con el doctor, le hizo un ultrasonido y le confirmó su embarazo, ya tenía casi un mes. Los cólicos que sentía eran por una amenaza de aborto, pues ella no sabía que esperaba un bebé y hacía su vida normal, muy movida; así que la obligaron a guardar reposo. Fueron momentos difíciles ya que ambos apenas acababan de terminar sus carreras, estaban empezando a trabajar y no esperaban tener un bebé tan pronto. Cuando le dijo a Javi, fueron muchos sentimientos encontrados, se abrazaban, reían, se quedaban en silencio, estaban en shock. El 2015 fue muy especial para ellos, pues fue cuando terminaron sus carreras, se enteran del embarazo, Javi le pide matrimonio, se casan y son papás, ¡todo en un año! Tenían mucho miedo, ya que muchas personas les decían que era un error, que qué iba a pasar con sus carreras, que a Anayeli se le cerrarían muchas puertas laborales por ser mamá... Ahí fue donde realmente se dieron cuenta quiénes eran sus amigos y los querían y quiénes no; fue un momento de mucho aprendizaje para ambos.

Se conviertieron en papás de Abi el 24 de octubre del 2015, ¡y ahora están seguros de que un hijo jamás será un error, es el único amor del que nunca te vas a arrepentir! Incluso el primer tatuaje de Javi fue en el brazo derecho, se tatuó el nombre de su hija, la fecha y la hora en que nació, ¡qué bonito! Además, el collar que trae Javi siempre, fue su primer regalo de novios; en él tiene grabado sus nombres (el de Anayeli y el de él), y la fecha en que iniciaron su relación, es muy especial porque siempre la traen puesta, él tiene uno, ella tambien y su pequeña Abi también tiene la suya.

Como matrimonio han aprendido a vivir con sus diferencias, a aceptar los defectos y debilidades del otro, ya que nadie es perfecto. Creen que siempre hay que tener presente la paciencia y cultivar el perdón. ¡Son muy felices como familia y con las experiencias que les brinda la vida!

Sin duda la historia de nuestro querido Javi y Anayeli es muy bonita y digna de admirar, pues han salido adelante pese a todas las adversidades. ¡Les deseamos mucho amor y felicidad siempre junto con Abi, la merecen!