TAG DE LA PAREJA: Pame y Heliud. ¿Cuál es su verdadera historia de amor? En FOTOS te contamos los detalles.

¿En qué momento Heliud y Pame se enamoraron? En esta GALERÍA ponemos sus trapitos al sol.

Todos vemos a los atletas de Exatlón darlo todo en los circuitos y dedicar sus puntos o medallas cuando los ganan. ¿Pero quiénes están detrás de ellos apoyándolos incondicionalmente y para quiénes son esas dedicatorias? Durante varias semanas te hemos estado presentando a las parejas de tus atletas... ¡Y esta vez llegó el turno de una de tus parejas favoritas del programa, una relación que vimos nacer y crecer, ¡la de Pame y Heliud! Tuvimos la oportunidad de platicar con Pamela Verdirame antes de que regresara a las tierras y las playas de Exatlón y nos contó todos los detalles sobre su relación con “Black Panther”. ¿Quieres saber más de esta pareja? Sigue leyendo y checa todas las fotos...

TAG DE LA PAREJA: Pamela Verdirame y Heliud Pulido

- ¿Cómo y dónde fue su primera cita? Antes de Exatlón tenían un tiempo saliendo. Les tocó coincidir en varias reuniones y viajes entre azules y rojos y fue así como se fue dando todo. Él le contó que se iba a Exatlón, así que no sabían lo que iba a pasar; dos semanas antes de que él se fuera a República Dominicana, Pame viajó a Tuxpan, Veracruz, para pasar tiempo con Heliud, pues no lo iba a poder ver en varios meses. Cuando ella estaba allá, le hablaron para invitarla también a Exatlón Titanes vs. Héroes, así que el destino era que estuvieran juntos, ¡y Pame ahora está muy feliz de que sean novios formales!

- ¿Quién estuvo interesado primero? Fue algo mutuo, tienen una conexión muy bonita y fue algo que se fue dando poco a poco. ¡Qué bonitos!

- ¿Cuánto llevan juntos? Llevan 3 meses de novios, ¿se acuerdan cuando se le declaró a nivel nacional? ¡Fue un momento muy especial!

- Antes de entrar a Exatlón, ¿se conocían o habían escuchado hablar el uno de otro? ¡No, nunca! Se conocieron grabando los promos para la tercera temporada de Exatlón México, emisión en la que ambos participaron y se dieron a conocer aún más.

- ¿Quién dijo te amo primero? Pame. ¡Sí la vimos muy enamorada mientras compartió aventura con Heliud esta temporada!

- ¿Qué es lo que más le gusta a Heliud de Pame y a Pamela de Heliud? Lo que mas le gusta a Pame de él, es que tiene un corazón enorme y siempre la hace sentir segura. Lo que más le gusta a él de ella es que es súper tierna y se complementan perfectamente porque le da mucha paz. ¿Ven? Poloes opuestos se atraen.

- ¿Qué es lo que más admiras de Heliud? Lo que mas admira Pame de Heliud, es que tiene una mentalidad muy fuerte y es un hombre que nunca se rinde hasta lograr lo que se propone. ¡A todos nos queda claro!

- ¿Quién es el más celoso? ¡Heliud! Quién lo diría.

- ¿Quién dio el primer beso? Pame dice que Heliud y él dice que ella, ¿a quién le creemos? ¿Ustedes qué piensan?

- ¿Quién es más romántico? ¡Pame! Sí, se nota que es cariñosa y romántica con él. ¡Qué linda!

- ¿Quién pide perdón primero después de pelear? Heliud. Nos consta, ¡no le gusta estar peleado con las personas que quiere!

- ¿Quién cocina mejor? Heliud, ¡ándale, seguro al estilo veracruzano!

- ¿Quién es más necio? También Heliud, ¡¿nah, en serio?!

- ¿Quién es más enojón? ¡Pame! Eso no lo veíamos venir, ¡se lo tenía muy guardadito!

- ¿Quién es más desordenado? ¡Pame también! ZAAAAAZ.

- ¿Quién es más sociable? Pame, ¡Heliud es un poco más reservado y selectivo con sus amigos!

- ¿Quién es más detallista? Ambos son muy detallistas.

- ¿Quién es más sensible? Pame dice que ella, pero nosotros creemos que también Heliud, ¡ah cómo lloró cuando ella se fue! ¿Se acuerdan?

- ¿Quién es más flojo? Heliud, ¡eso tampoco lo veíamos venir!

- ¿Quién es más impuntual? Pame, ¡se tarda más en ponerse bella!

- ¿Quién es más divertido? Heliud, ¡y esta vez aún más, pues Aris y él se acompañan en todas sus locuras!

- ¿Quién baila mejor? Pame, ¡nos consta! Mover el esqueleto no es el fuerte de Heliud.

- Canción que los representa: “Te regalo” de Carla Morrison.

- Describe en 3 palabras tu relación: Amor, confianza y equipo.

El regreso de Pame a las tierras y a las playas de Exatlón está muy cerca, ¿cómo reaccionará Heliud cuando la vea? Muy pronto lo veremos, pero ahora que sabemos todo sobre su relación, estamos seguros que estará feliz y será una inyección de energía para “Black Panther”.