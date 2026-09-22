¡Así puedes unirte a las Jornadas de Reforestación de Fundación Azteca y Heineken México!

César Rivas Valdivia, director de emprendimiento y sostenibilidad de Fundación Azteca, y Sarahí Rodríguez, líder ambiental de Heineken México, explicaron cuál es la motivación de Fundación Azteca y Heineken México para renovar y fortalecer esta alianza por cuatro años consecutivos y por qué enfocar sus esfuerzos en el liderazgo femenino para la sostenibilidad. ¡Únete a las Jornadas de Reforestación!