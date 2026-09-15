“Ser mexicano significa todo”; La Sonora Dinamita te invita a ver El Grito de México por Azteca UNO
No te pierdas El Grito de México por Azteca UNO. Entre los artistas invitados para esta noche patria se encuentra la mismísima Sonora Dinamita.
¡El Grito de México se vive mejor en TV Azteca! No te pierdas la celebración de esta noche mexicana por AztecaUNO, Azteca 7 y ADN40Mx, al término de Hechos Noche. Entre los artistas invitados para amenizar esta noche patria se encuentra la mismísima Sonora Dinamita, quienes nos comparten el significado de ser mexicano.