Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Es lo mismo desear que manifestar? ¡Se acabaron las dudas sobre la ley de la atracción!

¿La ley de atracción tiene alguna base científica? Mónica García, experta en metafísica y feng shui despejó todas las dudas. ¡Ojo a lo que contó Luz Elena!

¿Existe alguna base científica o médica que demuestre que los pensamientos cambian las cosas? Mónica García, experta en metafísica y feng shui, despejó todas las dudas sobre la ley de atracción y aclaró si la energía de nuestros pensamientos y nuestro entorno crean nuestra realidad.

Videos