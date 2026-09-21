¿Es lo mismo desear que manifestar? ¡Se acabaron las dudas sobre la ley de la atracción!
¿La ley de atracción tiene alguna base científica? Mónica García, experta en metafísica y feng shui despejó todas las dudas. ¡Ojo a lo que contó Luz Elena!
¿Existe alguna base científica o médica que demuestre que los pensamientos cambian las cosas? Mónica García, experta en metafísica y feng shui, despejó todas las dudas sobre la ley de atracción y aclaró si la energía de nuestros pensamientos y nuestro entorno crean nuestra realidad.