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Jorge “El Diablo” Becerril reporta tráiler sin frenos y fuerte accidente en la México Toluca

Un tráiler sin frenos provocó un fuerte accidente y movilizó a los servicios de emergencia en la México Toluca

Jorge “El Diablo” Becerril reportó un fuerte accidente en la México-Toluca, donde un tráiler que se quedó sin frenos impactó contra una aplanadora y otros vehículos. Personal de Protección Civil y Bomberos acudió al lugar para atender el incidente. El reporte señala que no hubo personas afectadas de gravedad.

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