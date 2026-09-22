Jorge “El Diablo” Becerril reporta tráiler sin frenos y fuerte accidente en la México Toluca
Un tráiler sin frenos provocó un fuerte accidente y movilizó a los servicios de emergencia en la México Toluca
Jorge “El Diablo” Becerril reportó un fuerte accidente en la México-Toluca, donde un tráiler que se quedó sin frenos impactó contra una aplanadora y otros vehículos. Personal de Protección Civil y Bomberos acudió al lugar para atender el incidente. El reporte señala que no hubo personas afectadas de gravedad.