Venga La Alegría | Programa 22 de septiembre 2026 Parte 2 | ¡Las voces de Frozen cantaron en vivo, los mejores juegos y más!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de septiembre 2026, parte 2: Mitzy revela cómo fue trabajar con Belinda y Danna, Yuri reflexionó sobre el documental 'Él me llama su hija’, las voces de Frozen nos cantaron en vivo y Mike Gavilán sacó sus mejores pasos de baile. También, repasamos lo más destacado del Exatlón y el reportaje de Samantha Núñez. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!