Venga La Alegría | Programa 22 de septiembre 2026 Parte 2 | ¡Las voces de Frozen cantaron en vivo, los mejores juegos y más!
Yuri reflexionó sobre el documental 'Él me llama su hija’, las voces de Frozen nos cantaron en vivo, Mike Gavilán sacó sus mejores pasos de baile, lo más destacado del Exatlón, los mejores juegos y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de septiembre 2026, parte 2: Mitzy revela cómo fue trabajar con Belinda y Danna, Yuri reflexionó sobre el documental 'Él me llama su hija’, las voces de Frozen nos cantaron en vivo y Mike Gavilán sacó sus mejores pasos de baile. También, repasamos lo más destacado del Exatlón y el reportaje de Samantha Núñez. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!