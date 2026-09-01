La Cruz Roja Mexicana y Fundación Azteca se unen para promover la cultura del deporte

Eduardo de Agüero, presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana y Antonio Domínguez, director general de Fundación Azteca de Grupo Salinas, hablaron sobre la alianza que ambas empresas tienen para trabajar por el bien común de los mexicanos e incentivar a la prevención y el cuidado de la salud por medio del deporte. ¡Súmate a la carrera de séptima carrera “Todo México Salvando Vidas”!

