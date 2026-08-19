¿Sabes qué significa sexting, ghosting, orbiting, breadcrumbing y love bombing? ¡El sexólogo lo explica!
¿Sabes qué significa sexting, ghosting, orbiting, breadcrumbing y love bombing? El sexólogo José Cruz explicó a detalle estos nuevos términos vinculados con las relaciones de pareja.
¿Por qué se mezcla el español y el inglés para definir las relaciones actualmente? ¿Podrías definir qué es el sexting, ghosting, orbiting, breadcrumbing y love bombing? Samantha Núñez platicó con el sexólogo José Cruz sobre los términos ‘modernos’ para definir las relaciones y cómo saber en cuál nos encontramos. ¡Toma nota y comparte!