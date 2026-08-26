¿Sientes presión o incomodidad por experimentar en la intimidad? ¡La sexóloga explica todo sobre la libertad sexual!
¿Libertad sexual es probarlo todo? ¿Te da ansiedad probar cosas nuevas? La sexóloga Ana Franco despejó todas las dudas sobre la libertad en la intimidad.
¿Es bueno tener más libertad sexual o cómo no caer en la presión sólo por experimentar? ¿Los juguetes sexuales y las fantasías nos hacen más libres en la sexualidad o genera ansiedad si la pareja quiere probarlo todo? La sexóloga Ana Franco despejó todas las dudas sobre la libertad sexual y explicó si es bueno o malo probarlo todo en la intimidad. ¡Toma nota y comparte!