¿Sientes presión o incomodidad por experimentar en la intimidad? ¡La sexóloga explica todo sobre la libertad sexual!

¿Es bueno tener más libertad sexual o cómo no caer en la presión sólo por experimentar? ¿Los juguetes sexuales y las fantasías nos hacen más libres en la sexualidad o genera ansiedad si la pareja quiere probarlo todo? La sexóloga Ana Franco despejó todas las dudas sobre la libertad sexual y explicó si es bueno o malo probarlo todo en la intimidad. ¡Toma nota y comparte!