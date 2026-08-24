¿Cuál es el mejor horario para comer fruta? Esto dicen los nutriólogos

¿Sabes qué frutas consumir en la mañana o en la noche? ¿Se debe comer fruta durante las dietas? ¿Se puede comer pepino o sandía por la noche? La nutrióloga, Dra. Ariana Canché, habló de los mitos y realidades sobre el consumo de la fruta. Además, explicó los tipos de fruta que existen y cómo se deben ingerir, en jugo o picadas. ¿La fruta ayuda a acelerar el metabolismo? ¡Toma nota y comparte!