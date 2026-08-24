¿Cuál es el mejor horario para comer fruta? Esto dicen los nutriólogos
¿Cuál es el mejor horario para comer fruta? ¿La fruta acelera el metabolismo? La nutrióloga Dra. Ariana Canché desmintió los mitos sobre el consumo de la fruta.
¿Sabes qué frutas consumir en la mañana o en la noche? ¿Se debe comer fruta durante las dietas? ¿Se puede comer pepino o sandía por la noche? La nutrióloga, Dra. Ariana Canché, habló de los mitos y realidades sobre el consumo de la fruta. Además, explicó los tipos de fruta que existen y cómo se deben ingerir, en jugo o picadas. ¿La fruta ayuda a acelerar el metabolismo? ¡Toma nota y comparte!