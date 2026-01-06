Los mejores memes de este Día de Reyes Magos 2026: ¿Qué dejaron debajo de tu árbol de Navidad?

Este día es sumamente especial, ya que los niños de todo México recibieron obsequios por parte de los tres Reyes Magos : Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes cada año preparan todo para llegar a millones de hogares y hacer felices a muchos. Cabe resaltar que hoy también se finaliza el famoso "Guadalupe Reyes", cerrando así las vacaciones por las fiestas decembrinas.

Los memes por el Día de Reyes han sido de lo más visto en las primeras horas de este 6 de enero y, por supuesto, se han hecho tendencia en diversas redes sociales. Te compartimos las imágenes más divertidas que seguro te sacarán más de una carcajada.

Memes por el Día de Reyes Magos

El Día de Reyes Magos es de los más esperados por los niños, pero obviamente muchos adultos también dejan su cartita para hacer un par de peticiones como regalo, aunque no todos recibieron lo que esperaban, pues algunos son tan mayores que les salió todo al revés y los Reyes Magos fueron quienes les pidieron algo.

Los reyes le dejaron una carta a mi carnal. pic.twitter.com/s4ddVM15WN — El Guarromántico (@Guarromantico_) January 6, 2026

¿Qué te parece lo que hoy en día piden los adultos? Ya no son juguetes, pero no está de más siempre pedir algo; quizá en algún punto se haga realidad.

Por si los reyes magos pasan por casa pic.twitter.com/of7Mi1QjRF — Caro (@kadito_sg) January 5, 2026

Se dice que la madrugada del 6 de enero es de las más largas y más cortas a la vez, pues muchos pequeños no duermen por el deseo de ver a los Reyes Magos llegar a casa, aunque muchos no han logrado verlos.

*Las 4 de la mañana*



- ¡Mamá, papá, mi hermanito está muerto!

- ¡¡Ahhh!!

- ¡Así es! ¡Muerto de ganas de ver qué me trajeron los Reyes Magos!



pic.twitter.com/zFh0A10lb2 — Simpsonito (@SoySimpsonito) January 6, 2026

Otra cosa muy tradicional de este 6 de enero es comer la deliciosa y clásica rosca de Reyes; sin embargo, también se volvió tendencia que una influencer compró 1000 roscas de un supermercado famoso para revenderlas. ¿Se hará millonaria?

#INDIGNANTE 🔴| ¡Lo volvió a hacer!

😱 Ximena Figueroa alias "La Reina de la Rosca" volvió a comprar todas las roscas de reyes del Costco de Manzanillo.



El año pasado adquirió 800 roscas y esta vez compró 1000 ¡Nos dejo sin roscas en Manzanillo!



¿Se les hace justo? 😡 ¿Ahora… pic.twitter.com/qjbjpFGjWM — Libro Negro (@Libro_negro_) January 4, 2026

¡Memes para los adultos! Imagínate que la noche de anoche, te desvelaste y hoy en la mañana despiertas y tienes que armar juguetes para tus hijos.

Imagínate amanecer bien crudo y tener que armar una casa de muñecas. 😅 ¡Feliz Día de Reyes! pic.twitter.com/q425V3BEPp — Borrachito 🥃 (@B0RRACHIT0) January 6, 2026

¡Sí llegaron! Los Reyes Magos tienen de todo tipo de juguetes para dejar satisfechos a todos aquellos que hayan escrito una cartita. ¿Qué te parece esta fábrica?

Viendo los regalos que le trajeron a los más pequeños de la casa, te das cuenta de que no hay nada para ti.