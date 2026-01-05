¿Te ganaron los revendedores? Aquí van los memes sobre las roscas de reyes del Costco

Si por algo son conocidas las roscas de reyes del Costco, son los tumultos virales que han llegado a generarse al interior de estas tiendas y la discusión en redes sociales que se genera a partir de la reventa: ¿es un acaparamiento de producto o una oportunidad de negocio? Si bien no vamos a responder a esa pregunta, lo que sí tenemos son memes sobre las roscas del Costco.

Estos son los mejores memes sobre las roscas de reyes del Costco en 2026

Ya empezaron las tan esperadas publicaciones de los tradicionales revendedores de #Costco 😂😂😂😂 pic.twitter.com/Wgvo9CP2Xs — 🌟 Berenice 🌟 (@BerniceSanz) January 4, 2026

1. Pura gente seria

Una de las principales molestias que han señalado miles de usuarios en redes sociales, desde hace varios años, es que los revendedores en algunos casos suban exageradamente el precio de las roscas y que, según testimonios, a este pan le dan el tratamiento de un objeto único. En X (antes Twitter) ya lo están recordando con humor.

2. Hagan sus apuestas

Todos hablando de Nicolás Maduro y Venezuela, pero en México hay otra guerra sucediendo este fin de semana: la de la gente peleándose las roscas de reyes de Costco para revender. pic.twitter.com/SuTZoeixdt — Simpsonito (@SoySimpsonito) January 4, 2026

Para quienes no van a comprar roscas, el "duelo a muerte" entre familias y revendedores puede sentirse como este meme, que no pierde vigencia y se aplica a casi cualquier situación.

3. Ir a comprar roscas del Costco no es para débiles

Voy por una rosca al Costco pic.twitter.com/Ep81HsbyQe — Rosy 🐦 (@Teacher1Rosy) January 5, 2026

Si a tu familia o amigos le gustan las roscas de esta cadena de tiendas, entonces la historia es muy distinta. Si has tenido que levantarte temprano, hacer fila por un buen rato, usar toda tu habilidad para "arrebatar" tu pan y luego volver a formarte un buen rato para pagar, entenderás perfectamente este meme.

4. Venderlas tampoco es muy diferente

Los del Costco esperando a los revendedores de rosca de Reyes: pic.twitter.com/DSyFziH0vT — A L e 𝕏 (@l0rdAlexX) January 5, 2026

¿Alguien puede pensar en los vendedores? El momento en que estás a punto de recibir a la multitud enardecida que viene por su rosca (o montones de roscas), seguro que requiere todo tu temple y paciencia.

5. ¿Será?

El wey que anda revendiendo Roscas del Costco, ahorita. pic.twitter.com/ztSkNtK4qM — Oms Rey Vago.👑🐪 (@Omi_Garfito) January 5, 2026

No nos hagamos: seguramente cada uno de nosotros en algún momento sí se ha puesto a pensar si se atreverían a entrarle a ese caos y ganarse el odio de miles, considerando las posibles ganancias. ¿Has estado a punto de convencerte?

6. Un personaje que se desbloquea cada año

Es hora de descongelar al wey emprendedor de las roscas del costco pic.twitter.com/bbLEnoXiI5 — Bo Bo the Angsty Zebra (@KoenmaJr20) January 3, 2026

7. Una historia que podría repetirse