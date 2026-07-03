Azteca UNO transmitirá el programa especial ¿Y si, sí?, previo al juego México vs Inglaterra de octavos de final del Mundial 2026

Es oficial, México ha pasado a octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y este domingo 05 de julio se enfrentará contra la Selección de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México en punto de las 18: 00 hrs; tiempo centro de la CDMX. Por este motivo Azteca UNO transmitirá el programa especial “¿Y si, sí?” para ir calentando motores y mantener la energía futbolera al máximo. El programa comenzará en punto de las 3:30 pm y dará fin a las 6: 00 pm. Este programa especial será transmitido desde el foro completamente en vivo y contará con enlaces afuera del Estadio en donde se llevará el encuentro de la Selección Mexicana por lo que tendrás la oportunidad de ver cómo se vive la afición y cómo viven la fiesta los asistentes pues sin duda alguna recientemente se ha viralizado la gran celebración de cada uno de los fanáticos.

Azteca UNO: ¿Cuál será la programación del domingo 05 de julio?

Azteca UNO cuenta con la mejor programación de contenidos; todos llenos de calidad, entretenimiento, información y diversión por lo que a continuación te decimos cuál será la que se transmita este próximo domingo.

Venga La Alegría Fin de Semana EN VIVO: En este programa de espectáculos, juegos, cocina, consejos y diversión te la pasarás a lo grande y vivirás horas llenas de alegría, risas y sorpresas además de que los conductores te contagiarán de la mejor energía para comenzar el día.

Horario: 9:00 a 1:00 p.m.



En este programa de espectáculos, juegos, cocina, consejos y diversión te la pasarás a lo grande y vivirás horas llenas de alegría, risas y sorpresas además de que los conductores te contagiarán de la mejor energía para comenzar el día. Horario: 9:00 a 1:00 p.m. Al Extremo Fin de Semana EN VIVO: Este programa te ofrece la mejor calidad de contenido extremo, videos impactante y virales así como historias paranormales que te dejarán sorprendido y con ganas de descubrir más.

Horario: 1:00 a 3:30 p.m.



Este programa te ofrece la mejor calidad de contenido extremo, videos impactante y virales así como historias paranormales que te dejarán sorprendido y con ganas de descubrir más. Horario: 1:00 a 3:30 p.m. Especial ¿Y sí, sí? EN VIVO: Este programa será parte de una transmisión especial en donde, horas antes del encuentro entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, podrás ver cómo se vive la afición afuera del lugar en donde ambas escuadras se disputarán su pase a la siguiente fase de eliminación de la Copa del Mundo.

Horario: 3:30 a 6:00 p.m.

Meme viral por el partido México vs Inglaterra de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Recientemente en internet se viralizó una serie de comparaciones entre la cultura mexicana y la británica, esto por motivo del próximo partido en octavos de final de ambos países en la Copa del Mundo. Algunas de estas comparaciones atribuyen a que mientras en Inglaterra se tiene a One Directión, Kate Winslet, Tom Holland, Benedic Cumberbath, Rowan Atkinson en México existe CD9, Eiza González, Diego Luna, Gael Gracía Bernal y Eugenio Derbez, por lo que esto ha cobrado mucho humor y viralidad en todas las redes.