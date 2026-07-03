Azteca UNO transmitirá el programa especial ¿Y si, sí?, previo al juego México vs Inglaterra de octavos de final del Mundial 2026
Antes del partido en el que se decidirá el rumbo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Azteca UNO transmitirá un programa especial para ir calentando motores por lo que no te lo puedes perder.
Es oficial, México ha pasado a octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y este domingo 05 de julio se enfrentará contra la Selección de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México en punto de las 18: 00 hrs; tiempo centro de la CDMX. Por este motivo Azteca UNO transmitirá el programa especial “¿Y si, sí?” para ir calentando motores y mantener la energía futbolera al máximo. El programa comenzará en punto de las 3:30 pm y dará fin a las 6: 00 pm. Este programa especial será transmitido desde el foro completamente en vivo y contará con enlaces afuera del Estadio en donde se llevará el encuentro de la Selección Mexicana por lo que tendrás la oportunidad de ver cómo se vive la afición y cómo viven la fiesta los asistentes pues sin duda alguna recientemente se ha viralizado la gran celebración de cada uno de los fanáticos.
Azteca UNO: ¿Cuál será la programación del domingo 05 de julio?
Azteca UNO cuenta con la mejor programación de contenidos; todos llenos de calidad, entretenimiento, información y diversión por lo que a continuación te decimos cuál será la que se transmita este próximo domingo.
- Venga La Alegría Fin de Semana EN VIVO: En este programa de espectáculos, juegos, cocina, consejos y diversión te la pasarás a lo grande y vivirás horas llenas de alegría, risas y sorpresas además de que los conductores te contagiarán de la mejor energía para comenzar el día.
Horario: 9:00 a 1:00 p.m.
- Al Extremo Fin de Semana EN VIVO: Este programa te ofrece la mejor calidad de contenido extremo, videos impactante y virales así como historias paranormales que te dejarán sorprendido y con ganas de descubrir más.
Horario: 1:00 a 3:30 p.m.
- Especial ¿Y sí, sí? EN VIVO: Este programa será parte de una transmisión especial en donde, horas antes del encuentro entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, podrás ver cómo se vive la afición afuera del lugar en donde ambas escuadras se disputarán su pase a la siguiente fase de eliminación de la Copa del Mundo.
Horario: 3:30 a 6:00 p.m.
Meme viral por el partido México vs Inglaterra de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Recientemente en internet se viralizó una serie de comparaciones entre la cultura mexicana y la británica, esto por motivo del próximo partido en octavos de final de ambos países en la Copa del Mundo. Algunas de estas comparaciones atribuyen a que mientras en Inglaterra se tiene a One Directión, Kate Winslet, Tom Holland, Benedic Cumberbath, Rowan Atkinson en México existe CD9, Eiza González, Diego Luna, Gael Gracía Bernal y Eugenio Derbez, por lo que esto ha cobrado mucho humor y viralidad en todas las redes.