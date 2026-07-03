Ideas DIY: Cómo hacer un puff contenedor con un neumático viejo y cuerda

Desde la organización ecologista internacional Greenpeace afirman que el sistema actual en el que vivimos incentiva un consumo acelerado en prácticamente cualquier ámbito de nuestras vidas. Aquí es donde señala como procesos vertiginosos a la alimentación, la ropa, los dispositivos electrónicos, los muebles, la compra, el uso y el desecho, con la necesidad del reciclaje.

Noticias Bajío del 2 de julio 2026

Ante este panorama, Greenpeace promociona a las ideas DIY (Hazlo tú mismo) como “una manera de contrarrestar el consumismo y disminuir nuestros desechos”. Esta práctica, afirma la organización, es la creación, modificación o reparación de objetos sin ayuda de un especialista ni a través de la producción industrial.

¿Se pueden reciclar los neumáticos?

Ante lo señalado, y teniendo en cuenta que la mayoría de los proyectos de las ideas DIY se realizan con materiales reciclados, resulta importante destacar que los neumáticos viejos pueden ser una gran materia prima. Diversas bibliografías afirman que reciclarlos es una prioridad ambiental absoluta ya que un neumático tarda más de 500 años en degradarse.

La reutilización de los neumáticos viejos es una práctica en auge, a través de iniciativas muy diversas y en las que puede incursionar cualquier ciudadano. Un ejemplo muy interesante es la fabricación de un puff contenedor con ellos.

¿Cómo hacer un puff contenedor?

La creación de un puff contenedor con un neumático viejo y cuerda es un proyecto muy llamativo que es ampliamente difundido, a través de redes sociales, por el movimiento de las ideas DIY. En estas plataformas afirman que transformar un neumático viejo en un puff contenedor no solo es súper ecológico, sino que estéticamente queda increíble con ese toque rústico y natural de la cuerda.

A continuación se ofrece una guía detallada para armar tu propio puff contenedor de forma fácil y segura:

Materiales

1 neumático viejo (lavado a fondo con agua, jabón y un cepillo para quitarle todo el hollín).

Cuerda de yute, sisal o algodón (grosor recomendado: entre 6 mm y 10 mm. Vas a necesitar unos 20 a 30 metros según el tamaño de la llanta).

Pistola de silicona caliente (y bastantes barras de repuesto).

2 discos de madera (MDF o pino) cortados a la medida del diámetro total del neumático.

Disco 1 (Base): Del mismo tamaño que el diámetro exterior.

Disco 2 (Tapa): Ligeramente más grande que el hueco central para que apoye bien, pero no tanto como el borde exterior.

Tornillos para madera y taladro/destornillador.

Un trozo de tela o fieltro para el fondo interior y la base (opcional).

Barniz transparente (para proteger la cuerda al final).

Paso a Paso

Preparar la Base Fija (Abajo)



Coloca uno de los discos de madera en la parte inferior del neumático. Fíjalo atornillándolo directamente a la goma en 4 o 5 puntos distribuidos uniformemente. Asegúrate de que los tornillos queden bien firmes.

Crear el contenedor



Forra el hueco interior del neumático. Puedes usar una tela que ya no uses, una bolsa de lona resistente o fieltro grueso. Pégala con silicona caliente por los bordes internos de la goma para que quede como un "saco" limpio donde meter las cosas.

El trabajo de paciencia



Aplica una buena línea de silicona caliente en el borde inferior (donde la madera se une con la goma) y pega el extremo de la cuerda. Empieza a enrollar la cuerda alrededor del neumático de forma concéntrica. La clave del éxito: Presiona bien cada vuelta contra la anterior para que no queden huecos negros de la goma a la vista. Pon silicona cada pocos centímetros. Sigue subiendo hasta llegar al borde superior del neumático. Corta la cuerda y asegúrala muy bien con bastante silicona hacia el interior del hueco.

Diseñar la tapa removible



Toma el segundo disco de madera. Para el exterior de la tapa: Puedes optar por enrollar la cuerda en espiral desde el centro hacia afuera usando silicona, logrando un look totalmente rústico. (Si prefieres que sea más cómodo para sentarse, puedes ponerle una capa de espuma de Goma Eva o guata y tapizarlo con una tela bonita antes de cerrarlo). Para el encastre (abajo de la tapa): Clava o atornilla 3 o 4 tacos pequeños de madera en la parte inferior de la tapa, justo en el límite del borde del hueco del neumático. Esto funcionará como "tope" para que la tapa no se deslice cuando alguien se siente.

Toque final y protección

