5 diseños de uñas leopardo para lucir hermosa

Las uñas animal print son un clásico que vuelve temporada a temporada, pero en esta oportunidad vuelven con un estilo marcado. Las uñas leopardo se han instalado como tendencia para quienes buscan manicura con personalidad.

Además, este estilo demuestra un punto sexy y atrevido en la medida justa. Así es que te vamos a contar sobre 5 diseños de uñas leopardo ya que te harán lucir de la mejor manera.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas leopardo?

Leopardo clásico

Una de las principales opciones son las uñas leopardo clásicas que brindan sofisticación y personalidad. Es una gran elección para quienes prefieren lo sencillo, lo monocromático y sin extravagancias.

Con detalles dorados

Aquí tenemos otra opción en la que s ele agrega un poco de brillos para reflejar tu personalidad. Lo que debes hacer es colocar detalles en dorado, pero no exageres ni agregues una capa de brillo completa. Puedes optar por pequeñas líneas metálicas, aplicaciones brillantes sutiles o incluso una sola uña con acabado dorado. Pero, si quieres ponerles un acabado de glitter a todas, también puedes.

Estos detalles son hermosos.|Pinterest

Manicura francesa con estampado de leopardo

La manicura francesa es un clásico que se va reversionando por lo que nos encontramos con ideas versátiles. Este estilo combinado con uñas leopardo nos dan un diseño donde en lugar de la clásica punta blanca, el estampado de leopardo se concentra en las puntas de las uñas, para que el resto conserve un tono natural.

Esta es una elegante opción.|Pinterest

Uñas de leopardo con uñas lisas

Aquí tenemos una combinación de uñas estampadas y otras lisas. Es una buena opción para quienes no disfrutan de las uñas de leopardo en todas las uñas.

Puedes combinar dos o más uñas de leopardo con otras lisas en tonos marrones, beige, blanco o negro, para que la paleta de colores quede armónica.

Uñas de leopardo en colores

Por último, tenemos los estampados de leopardo en colores que queda muy bien y con mucha personalidad. Se recomiendan colores como rosa, azul, verde o incluso lila y conseguirás un look ochentero y con un punto grunge.