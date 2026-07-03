Este es el delineado invertido que rejuvenece a mujeres mayores de 50 años

El maquillaje es una buena herramienta para poder ocultar los rasgos que no te hacen sentir de la mejor manera. Si has pasado los 50 años, puedes ocultar el paso del tiempo pues hay una técnica de delineado invertido que rejuvenece.

Siempre es importante poder elegir las técnicas correctas ya que el uso de cosméticos influye mucho en la expresión del rostro. Si aplicas bien esto pues tu mirada se verá más abierta y rejuvenecida. Ante esto es que surge el mencionado delineado invertido.

¿Qué es el delineado invertido?

Esta técnica consiste en darle más protagonismo a la línea inferior de las pestañas. La diferencia con el tradicional es que se centra en la zona superior de las mismas. Es muy recomendado para las personas con los párpados caídos debido a que equilibra el peso y la mirada se ve más grande.

Para realizarlo debes comenzar con unos pasos optativos ya que hay quienes prefieren brindarle color al párpado móvil antes de empezar. También puedes dejarlo sin maquillaje o colocar sombras tonos nude o marrones.

delineador perfecto

Las sombras sirven como una base y unifican el tono del párpado. Luego elige el delineador en lo posible que sea a prueba de agua. Vas a delinear la línea inferior de las pestañas procurando cubrir todos los espacios.

Toma un pincel para extender suavemente el trazo hacia arriba, siguiendo la dirección natural del ojo para crear un efecto de mirada elevada. Con ayuda de una brocha puedes colocar una sombra mate oscura para difuminar el delineado. No extiendas demasiado el maquillaje en dirección a la zona de la oreja porque ocasionará una apariencia de cansancio.

Cuando hayas terminado estos pasos, debes aplicar un poco de corrector para limpiar y corregir cualquier error. Coloca máscara de pestañas. Este delineado ayuda a equilibrar el rostro sobre todo si tienes los párpados caídos.