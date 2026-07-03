3 mejores cremas para eliminar las ojeras y bolsas de ojos

Las ojeras y bolsas de ojos son uno de los principales problemas estéticos que enfrentan las mujeres día a día. Las mismas ocasionan el reflejo de una mirada cansada y tonalidad oscura.

Para ello existen una gran cantidad de productos que tienen como objetivo poder disminuir su presencia, pero en esta oportunidad te vamos a contar sobre las tres mejores cremas que eliminarán las ojeras y bolsas de ojos.

¿Cuáles son las mejores cremas antiojeras?

Antes de develarte cuáles son las mejores cremas antiojeras, es importante que tengas en cuenta los factores para elegir correctamente una. Lo que debes saber es:

Definir tu problema principal: ten en cuenta si es una ojera pigmentaria, bolsa de retención de líquidos o arrugas marcadas.

Nivel de sensibilidad: si sueles tener picores, eccemas o alergias en el contorno, fórmulas minimalistas, sin perfume y pensadas para piel muy sensible.

Mira la edad de tu piel: elige productos pensados para arrugas, patas de gallo y flacidez.

Piensa cuándo lo usarás: si lo quieres para todos los días, te interesa algo cómodo, hidratante y que funcione bien bajo maquillaje.

Una vez que tengas en cuenta esto puedes elegir estas cremas ideales:

Crema reparadora contorno de ojos de CeraVe

Una gran opción para hidratar, reforzar la piel y mejorar ojeras leves sin irritar. Esta crema tiene ceramidas esenciales, ácido hialurónico y niacinamida para hidratar, fortalecer la barrera cutánea y reducir la apariencia de ojeras y bolsas. Además, cuenta con una textura ligera, no grasa y de rápida absorción.

Debes evitar los errores frecuentes.|Canva

Remescar bolsas y ojeras

Esta crema ayuda a reducir bolsas y ojeras de forma visible en pocos minutos. Es un tratamiento inmediato que promete reducir la hinchazón y el aspecto oscuro de la zona en tan solo 2–3 minutos tras la aplicación, con un efecto visible que puede mantenerse hasta 8–10 horas.

La Roche‑Posay Toleriane Dermallergo ojos

Por último, tenemos esta crema que funciona muy bien si tienes el contorno irritado, con picores, rojeces o alergias. Esta fórmula es hidratante de uso diario específicamente formulado para pieles muy sensibles, con tendencia alérgica o reactivas. Cuenta con propiedades calmantes que ayudan a disminuir la sensación de incomodidad, el enrojecimiento y la sensibilidad de la zona.