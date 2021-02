Una lista de actores mexicanos que han sido discriminados por su cuerpo, su tono de piel o su rostro.

Los actores no se salvan de la discriminación por su aspecto físico, ya sea por ser morenos, bajos, altos, delgados, gordos, origen étnico, etc. Recientemente, la actriz Fátima Molina ha sido blanco de la polémica por no cumplir el estereotipo de una “protagonista de una telenovela de horario estelar”.

El mencionado caso no es el único, los cantantes, actores y artistas en general han sufrido muchas críticas por su apariencia, a continuación una lista con famosos mexicanos que han sido discriminados.

Anahí

Una de las mujeres más perfectas del medio artístico mexicano, sufrió discriminación cuando un productor de telenovelas le dijo, cuando ésta tenia solo 13 años de edad, que para que fuera protagonista tenía que estar delgada. Ese comentario influyó para que la cantante desencadenara problemas de alimentación que la aquejarón por varios años.

Yalitza Aparicio

La protagonista de ‘Roma’ y nominada a los premios Oscar, ha recibido insultos por su origen mixteco, al considerar que por ser una mujer de Oaxaca con piel morena no puede portar vestidos de los mejores diseñadores, o codearse con los niveles más altos del gremio del cine.

Angélica Vale

La actriz sufrió discriminación a bordo de un avión por una pareja estadounidense de la tercera edad, quienes estaban impoactados por que una mujer mexicana pudiera volar en primera clase.

Fabiola Guajardo

La actriz juvenil se sintió identificada con el caso de Fátima Molina, pues un productor no le dió un papel por la forma de su boca, la cual le dijeron que “era muy sensual para el personaje”.

Tenoch Huerta

El actor de ‘Narcos México’ denunció por medio de su cuenta de twitter que en una tienda ubicada en la Colonia Condesa en la CDMX fue discriminado por su color de piel al ser seguido por las cámaras y guardias de seguridad.