El misterio y los rumores que han rodeado a Adela Noriega en su vida personal y actoral tras dejar su carrera.

Adela Noriega siempre se ha visto llena de misterios en su vida personal y actoral. Además, ha permanecido alejada de la pantalla y desconectada por completo del mundo digital y por eso han surgido muchas especulaciones en torno a ella.

La actriz no habla, pero un periodista aseguró habérsela encontrado en la calle y compartió que vive en la Ciudad de México.

Y es que reveló en agosto de 2020 que se encontró con la actriz en la calle y que esta vive desde hace tiempo en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la CDMX. Sin embargo, el conductor no brindó más información sobre el edificio donde vive “por respeto a su individualidad y su privacidad”.

Adela Noriega vive en la Ciudad de México

El presentador aseguró que Noriega tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos, departamentos y casas. Además, agregó que él cree que no sale a ningún lugar, pues no se le ve en restaurantes, centros comerciales, etc.

En aquella ocasión, aseguró que Adela Noriega no tuvo un hijo del expresidente Salinas de Gortari, pero que simplemente no quiere hablar con la prensa y que desde hace tiempo vive de su negocio de bienes raíces.

Te puede interesar: ¿Qué ha sido del actor y cantante Imanol Landeta? Te contamos todo sobre la estrella juvenil.

Su hermana y excompañeros de televisión han salido a hablar por ella, pero por lo que se puede ver, nadie sabe a ciencia cierta qué ha pasado con ella y todo mundo se pregunta por qué mantiene el anonimato de esa forma.

Reyna Noriega desmintió en junio del 2018 que su hermana tuviera cáncer, dijo que sí estaba enferma, pero no de esa enfermedad. Pero nunca explicó qué padecimiento que tenía.

Chantal Andere narró también en un programa de televisión, que habló con ella por teléfono en una ocasión y que le dio mucho gusto porque es una persona a quien quiere mucho.

Sí, sí ella me llamó, porque mi celular es el mismo desde hace como 19 años, entonces me llamó y estuvimos platicando un rato. En las dos novelas que hice con Adela tuvimos siempre una gran relación, nos llevábamos muy bien, nos queríamos mucho. Digo nos queríamos porque no nos hemos visto después de esa novela, hace 15 o 16 años. Bueno, pero esa llamada que recibí hace tres años, me dio mucha alegría

También podría interesarte: Conoce el triste final de ‘Tun Tun’, el comediante que marcó a toda una generación y debutó con ‘Tin Tan’.