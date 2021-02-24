¿Qué ha sido del actor y cantante Imanol Landeta? Te contamos todo sobre la estrella juvenil.

Manuel Landeta, el galán de telenovelas y ex miembro del grupo 'Solo para mujeres', aseguró que ninguno de sus hijos regresaría al mundo de las telenovelas. Sin embargo, próximamente grabará un dueto con su hijo Imanol.

Mientras eso ocurre, el interprete de 'Como canica', ha revelado el motivo por el que se alejó abruptamente de los escenarios y la vida pública.

Durante este tiempo estudié Administración, hice vida de familia, tengo una hija. Han sido años de estar transitando por diferentes momentos del desarrollo profesional administrativo

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Imanol Landeta lleva una vida tranquila en el rancho

Fue al casi al terminar el 2020 cuando el actor de telenovelas infantiles, reapareció mostrando el estilo de vida tranquilo y modesto que lleva junto a su familia.

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Una vez que Imanol se graduó de la licenciatura en Administración de Negocios, se dedicó a la apicultura, ganadería y al arte en la cual aplica varias técnicas de pintura con jitomate, fresas, chile, café, té y orégano.

Me alejé del mundo artístico por varias razones. Por ahí cuentan que porque me quedé pelón, pero ante la genética no hay nada que hacer. Además, Dios creó pocas cabezas perfectas, las demás las llenó de pelos, de qué me preocupo

Imanol reafirmó que está dedicado al campo, tiene un proyecto con abejas, produciendo miel y administrando otras cosas agrícolas como la producción de aguacates.

Es bellísimo estar en el campo, no se siente el trabajo, eso sí, empieza tempranito. A las 5 de la mañana yo ya estoy en acción

Tanto Imanol como Jordi, ambos hijos de Manuel Landeta, han hecho vidas totalmente alejadas de la industria musical y los escenarios. Pese a ello, veremos los resultados que obtienen con el dueto que planean hacer.

Tras 11 años alejado del medio artístico, el que fuera actor de exitosas telenovelas y cantante juvenil, decidió hacer pública su cuenta de Instagram recientemente para compartir al mundo su nueva vida como empresario, agricultor y papá.