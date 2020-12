Caro Mendoza detalla cómo se encuentra luego de su operación en la rodilla tras dejar Exatlón.

Luego de su salida de Exatlón: Titanes vs Héroes, Caro Mendoza fue sometida a una cirugía en la rodilla debido a los problemas que presentó en los últimos días de su estancia en el reality deportivo.

A través de un video en su perfil de Instagram, la llamada Sunshine de Exatlón dio a conocer los pormenores de su cirugía y reveló cómo se encuentra de salud actualmente.

“Siempre he querido ver lo que hay dentro de mi cuerpo y saber cómo funciona el cuerpo humano, me parece fascinante”, escribió la atleta al inicio de su mensaje.

Asimismo, Caro Mendoza detalló que en todo momento estuvo consciente.

“Tuve la oportunidad de que el mejor anestesiólogo @juanjo_medina me colocara anestesia epidural para estar “consciente” y me atrevo a decir que ha sido de las mejores experiencias de mi vida, pude observar el interior de mi rodilla mientras reía, escuchaba música, platicaba con los doctores y me explicaban cada procedimiento”, afirmó.

Además, aseguró que la operación “fue un éxito” y la catalogó como una buena experiencia.

“En resumen me la pase bomba, aprendí, lo disfrute y conocí más allá de mi piel. La operación fue todo un éxito rotundo”, desatacó Caro Mendoza.

En otra publicación, la clavadista agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido por parte de sus admiradores, quienes han estado al pendiente de su estado de salud y todo el proceso de su operación.

“Gracias a todos por sus mensajes lindos y buenas vibras, todo salió increíble bajo las manos de los mejores doctores”, escribió Caro Mendoza.



La lesión

Recordemos que, durante la competencia en Exatlón, Caro Mendoza permaneció lastimada de su rodilla, por lo que en ocasiones se le complicaba competir debido al dolor y la inflamación que presentaba.

