Heliud Pulido y Aristeo Cázares protagonizan desencuentro en el duelo de eliminación de Exatlón.

La competencia cada día se hace más fuerte en Exatlón: Titanes vs Héroes, donde cada uno de los atletas dan todo para permanecer en el programa más demandante de la televisión mexicana.

Sin embargo, al mismo tiempo, las rivalidades han llegado; incluso, entre integrantes del mismo equipo.

Te puede interesar:

La efectividad de los atletas de Exatlón: Titanes vs. Héroes en las playas más demandantes de la televisión.

En la décimo sexta semana de la competencia, los sentimientos estuvieron a flor de piel y con ello, la batalla por la supervivencia tuvo un desencuentro entre dos de los campeones que han visto las playas de República Dominicana.

Y es que después de que Héroes ganaran la competencia, tres Titanes fueron al duelo de eliminación: Aristeo Cázares, Heliud Pulido y Mariano Razo.

Sin pensarlo dos veces, Aristeo utilizó una de las medallas que ha ganado a lo largo de Exatlón y obtuvo una vida extra; sin embargo, le confesó a Pato Araujo que esta decisión había sido incorrecta porque su hermano no hizo lo mismo cuando estuvo en duelo de eliminación.

Por ello, Mariano Razo fue el primero en perder todas sus vidas y con lo cual se convirtió en el eliminado de esta semana; sin embargo, las cosas se tornaron muy tensas cuando Heliud Pulido hizo un comentario que molestó a Aristeo Cázares.

Me encanta, dos contra uno

Fueron las palabras del ganador de la tercera temporada mientras se dirigía a la línea de salida del encuentro final; Aristeo respondió y comentó a sus compañeros lo siguiente:

Me da mucha risa el comentario que hizo Heliud de dos contra uno

Tienes algo que decir, de que estás diciendo que somos dos contra uno, mejor relájate. Te vimos, mejor relájate

A pesar de que la discusión no pasó a mayores, el gimnasta mexicano se despidió de las playas con grandes palabras.

También te puede interesar:

Ernesto, Cecilia, Mau y Pamela están más listos que nunca para regresar a las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.