División en el equipo de Titanes reviven la polémica entre Pato Araujo, Aristeo Cázares y Lino Muñoz.

Las diferencias en el equipo rojo en Exatlón: Titanes vs Héroes continúan, luego de que Aristeo Cázares manifestara que las medallas grupales dividen y crean diferencias irrenconciliables.

“Las medallas y yo tenemos un amor y una rivalidad que es mutua. Yo creo que la medalla transferible cuando es grupal es una situación que pone al equipo en diferentes condiciones porque cada uno tiene que elegir y tiene que votar y normalmente eso causa una división”, expresó.

“Si nosotros llegásemos a ganar la medalla grupal, yo descarto mi voto y dejaría que ellos decidan. No es que no me quiera involucrar en cosas del equipo, pero no me gustan las diferencias que se generar alrededor de ella”, añadió.

Estas declaraciones irremediablemente causaron impacto y revivieron la vez en que el equipo rojo se dividió en el duelo de eliminación que protagonizaron en la segunda temporada del programa deportivo Pato Araujo, Aristeo Cázares y Lino Muñoz.

En aquella oportunidad, Pato Araujo recibió cinco medallas para evitar ser el eliminado del programa, por lo que Lino Muñoz expresó su descontento y la actitud que catalogó como una traición de sus compañeros.

Aristeo Cázares otorgó una de sus preseas a Lino, lo cual causó la molestia de los demás integrantes del equipo rojo, sin duda, uno de los sucesos más polémicos y que continúa vigente en la cuarta temporada del reality más demandante de la pantalla chica.

