Casandra Ascencio se lastima el hombro en el circuito del fin de mundo donde se disputa la Fortaleza.

Casandra Ascencio, mejor conocida como MVP, es una de las atletas más reconocidas del equipo azul en esta temporada de Exatlón.

Con miles de admiradores que están al pendiente de cada una de sus actuaciones en las batallas y duelos del reality deportivo más demandante de la televisión mexicana, Casandra causó gran preocupación entre ellos, luego de que se lesionara el hombro mientras estaba en plena competencia al caer en la trampa de agua.

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La basquetbolista que ha ganado un gran número de puntos a favor de su equipo, estaba cumpliendo con el demandante circuito del fin de mundo donde se disputaba la Fortaleza de Exatlón, cuando en un mal movimiento se lastimó el hombro.

A pesar de su lesión, Casandra Ascencio concluyó el circuito aunque no pudo ganar el punto para su equipo.

Luego, sus compañeros se dieron cuenta de que Casandra Ascencio estaba herida, por lo que solicitaron el apoyo del personal médico del programa para que se le diera atención inmediata.

“El ‘doc’, rápido”, grito Christian Anguiano.

Casi al instante entraron al área de batalla los especialistas médicos que dieron los cuidados necesarios para que MVP no tuviera una lesión mayor y se aminorara su dolor, ya que al parecer traía desacomodado el hombro.

Mientras los médicos atendían a Casandra Ascencio tras su lesión, sus seguidores y los miles de fans del programa llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo por la atleta azul.

Otros más deseaban que todo fuera una lesión menor que no ponga en riesgo la permanencia ni el rendimiento de la basquetbolista en Exatlón: Titanes vs Héroes.

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