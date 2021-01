Las tierras y playas más demandantes: Momentos de Exatlón: Titanes vs Héroes que marcaron el 2020.

Exatlón regresó a la pantalla de Azteca UNO con su cuarta temporada llamada Titanes vs Héroes, la cual ha sido testigo de importantes momentos que marcaron al 2020.

La emisión deportiva no sería la misma sin la presencia de nuestro querido Antonio Rosique, quien es la voz y corazón de Exatlón. Su pasión, conocimiento, temple y emoción que imprime en cada uno de los circuitos lo llevaron a ser una estrella de la televisión mexicana.

En cuanto a los memorables sucesos que se presentaron destacan peleas, una de ellas, protagonizada por Pato Araujo y Keno Martell. Durante el Exaball, que se ha convertido en uno de los juegos favoritos de los fans, ambos atletas perdieron los estribos y llegaron a los golpes. La reacción de la máxima autoridad no se hizo esperar y la sanción que tuvieron que cumplir los involucrados fue una suspensión de dos días.

“He estado pensando estos días, definitivamente quiero pedir una disculpa al equipo rojo, a ti, a mi equipo también, a la gente y a todos los padres de familia que les dejan a sus hijos ver el programa y que con fían en nosotros”, aseguró el integrante azul.

“Pedirles una disculpa a todas las personas en México, a ustedes, al equipo azul, a la producción. Yo también espero que ya no se vuelva a repetir un incidente de estos”, señaló el participante rojo.

Los momentos tristes no faltaron en Exatlón: Titanes vs Héroes. Ana Lago y Carmelita Correa sufieron los estragos de la derrota, a tal grado que rompieron en llanto cuando vieron que el triunfo no llegaba, sin duda, episodios que a muchos les rompieron el corazón. El rechazo del equipo Azul a Cecy Álvarez Wushu fue otro de los momentos que se robaron la atención de los fans.

“Ya ves que Pascal habló en ceremonia, ya después de todo eso yo platiqué con él y me dijo que, pues la cosas que había, pero la verdad es que yo me he sentido a gusto, ayer disfruté muchísimo el juego”, destacó la artemarcialista sobre las diferencias con sus compañeros.

Como hay tristeza, también impera la alegría en las tierras más demandantes con grandes premios, tal como el que recientemente ganaron los Titanes, quienes tras la aventura en República Dominicana podrán disfrutar de unas vacaciones en Río de Janeiro. El Duelo de los Enigmas es otro de los circuitos que ofrece valiosas recompensas, mientras que la carrera por los Exapoints otorga la posibilidad de ganar dinero para intercambiar en la Exastore.

La batalla por la supervivencia ha desbordado todo tipo de emociones, desde un gran abrazo de equipos en la salida de Patrick Loliger, hasta el llanto imparable por la salida de Ernesto Cázares y la lesión que áun mantiene en duda la permanencia de David Juárez La Bestia, quien se metió en el corazón de los fanáticos.

