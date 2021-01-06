El equipo azul regresa a nivel competitivo y gana el Duelo de los Enigmas en Exatlón: Titanes vs Héroes.

En el segundo día de la semana 19 de Exatlón: Titanes vs Héroes, los atletas han sacado la casta a pesar de las adversidades y los momentos ásperos que han dejado las batallas anteriores.

Rojos y Azules se han mantenido en medio de la tensión y la competitividad para seguir avanzado con cada batalla o duelo en su camino para convertirse en el gran ganador del Exatlón.

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Aunque los Héroes han tenido algunas fricciones internas tras el regreso de Ernesto Cázares y Cecy Wushu, así como la salida de Valery Carranza, en el programa de este martes dieron muestra de que están dispuestos a unirse con tal de regresar a su nivel competitivo.

Al inicio de la jornada se llevó a cabo la batalla por la medalla convencional en la rama varonil, con la que el ganador tendrá la oportunidad de extender su permanencia en el programa.

La prueba Contrarreloj fue ganada por Daniel Noyola del equipo Héroes, quien logró un tiempo de 00:50:69 segundos.



Duelo de los Enigmas

Posteriormente los atletas de Exatlón se enfrentaron en el Duelo de los Enigmas, con el que se puso en juego uno d elos tres premios que se encontraban en las estrellas: Membresía por 1 año a plataforma de películas streaming, gafas de sol o un viaje a Santo Domingo.

A la competencia los Héroes llegaron con las ganas de remontar en Exatlón y demostrar que a pesar de las adversidades se pueden unir por el triunfo.

Durante el duelo, los Héroes fueron dominando el marcador y al final lograron convertirse en el equipo ganador de la noche con un puntaje muy revelador: 4 a 10, con ventaja de los azules.

Una vez que ganaron el Duelo de los Enigmas, los atletas azules reconocieron que con esta jornada volvieron ser el equipo al que estaban costumbrados, por lo que el triunfo estuvo de su lado.

Al final, la suerte les sonrió y se llevaron de premio el viaje a Santo Domingo con una experiencia de Go Kart , como lo habían deseado.

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