Titanes reaccionan a los problemas de Pascal, Cecy Wushu y Valery en el equipo de Héroes en Exatlón.

Luego de que entre los integrantes del equipo azul se han vivido varios roces desde el regreso de Cecy Wushu y la salida de Valery Carranza, los Titanes han puesto atención en lo ocurrido y visualizan que entre los Héroes en Exatlón hay una división.

Al respecto, los rojos no han podido quedar indiferentes y han comentado que entre ellos no hay confianza y eso es lo que está afectado su rendimiento.

En una plática entre algunos de los Titanes, los atletas coincidieron en que “los azules últimamente han estado muy bajoneados, quién sabe por qué”, como lo señaló Ana Lago.

Además, comentaron que han notado que los Héroes ya no se apoyan como antes pues ya no tienen “ni porras ni nada”.

En tanto, confiaron en que siempre han visto al equipo azul como una escuadra “que se caracterizan por la energía que tienen y se la pasan grite y grite”, lo que contrasta con la situación actual de los Héroes en Exatlón, ya que “sí se han notado diferentes”.

Sobre el tema, Misael Rodríguez, mejor conocido como El Chino, aseguró que los Héroes en Exatlón están mostrándose desconfiados entre ellos mismos.

“A los azules no sé si no estén confiando entre ellos mismos, el equipo, si tengan algunos problemas porque el día de hoy, a pesar de que no estaban muy despegados y que aún quedaban puntos por jugar, algunos parecía que ya habían tirado la toalla, de podría decir”

En ese mismo sentido, afirmó que los Héroes en Exatlón están dejando mucho que desear con su actitud.

“Yo creo que la actitud tiene mucho que ver, este día los rojos mostraron una mejor actitud y pues los azules están dejando que desear”, afirmó Misael Rodríguez.

