Pascal Nadaud expone celos de Christian Anguiano y Keno Martell por regreso de Ernesto Cázares a Exatlón.

En el equipo de los Héroes de Exatlón se han hecho más evidentes los conflictos que están teniendo de manera interna, luego del regreso de Cecy Wushu y Ernesto Cázares, así como la salida de Valery Carranza.

Las malas actitudes y la falta de empatía entre ellos se han hecho presentes entre los azules, quienes ya están padeciendo las consecuencias de sus problemas, como el haber perdido la Fortaleza en el programa de este lunes.

Mientras reflexionaba sobre la situación actual de su equipo, Pascal Nadaud afirmó que últimamente han tenido muy bajo desempeño, pensamiento que compartieron sus compañeros.

“Después del juego, me puse a pensar que tenemos que echarle más ganas, porque hoy se vio mucho la diferencia del marcador”, afirmó Casandra Ascencio.

Por su parte, Ernesto Cázares afirmó que no pueden seguir perdiendo con diferencias de puntos tan marcadas. “Ese tipo de marcadores no podemos dejar que nos sigan pasando como el de Valery”, afirmó.

Sin embargo, un nuevo problema se asomó entre las declaraciones de Pascal Nadaud, quien dejó al descubierto los ‘celos’ que le ha causado a Christian Anguiano y Keno Martell el regreso de Ernesto Cázares a Exatlón.

“Sinceramente no sé qué es lo que pase en el equipo, pero sí, también la vez pasada que salió Wushu, tuvimos un boost para arriba. Ernesto es una persona que inyecta mucha energía en el equipo, pero no sé qué es lo que piensen exactamente Keno y Yommi, que fueron los que estuvieron en esa eliminación con él, de ver regresar a una persona que les costó muchísimo para sacarlo, siento que es un tema que se ha de sentir bien raro”, afirmó.

Por su parte Ernesto Cázares, afirmó que ha llegado a pensar que su regreso resultó incómodo para algunos de sus compañeros.

“Algo que sí me he puesto a pensar es en mi regreso, sí llega ser un poco incómodo el decir que ya estoy afuera y regresé, igual y el equipo no me lo expresa, pero yo los entiendo, el hecho de que alguien eliminado haya regresado, pero siendo honestos, quién le va a decir que no a esta oportunidad”, aseguró.

