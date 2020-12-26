Érika Buenfil utiliza su sentido del humor y reacciona al reciente VIDEO íntimo de Gabriel Soto.

Hace unos días, el nombre de Gabriel Soto se volvió tendencia tras filtrarse un video íntimo en las plataformas digitales. El actor, de 45 años, reaccionó con un contundente mensaje dirigido a todas las personas que compartieron la cinta en su perfil:

Una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema. Me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que eso pasó hace muchos años…

Esto pasó hace muchos años, me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar la seguridad e integridad de mis hijas y de mi pareja

Y aunque el actor de telenovelas se tomó las cosas con mucha seriedad, Érika Buenfil utilizó su sentido del humor para compartir su respectiva “opinión” sobre el clip viral de Gabriel.

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La ‘Reina de TikTok’ publicó un clip en sus redes sociales reaccionando al mencionado video íntimo, mismo que también generó memes y chistes entre los internautas.

La actriz mexicana visitó la playa para festejar las festividades decembrinas; sin embargo, aprovechó su tiempo libre para reaccionar al polémico momento que vivió el capitalino.

Amiga… ahí viene Gabriel Soto, disimula como si no hubieras visto su video

Buenfil se enfundó en una blusa y gorra rosa en sus vacaciones, además portó unos lentes negros para cubrirse del sol. Posteriormente, la también estrella de las redes sociales fingió encontrarse a Gabriel Soto y se tapó la cara con las manos.

La cinta arrasó en las plataformas digitales, pues ganó 728 mil reproducciones y 114 mil corazones rojos a las pocas horas de publicarse.

Recordemos que Érika Buenfil es una de las artistas más carismáticas de todo TikTok, pues constantemente se vuelve tendencia con sus maravillosas imitaciones a otras figuras del espectáculo, coreografías de baile, lip syncs y chistes virales.

Sin embargo, la actriz regiomontana se unió a la lista de artistas que reaccionaron ante el video íntimo de Gabriel Soto. Y es que, Irina Baeva, novia del actor mexicano, defendió a su pareja a capa y espada en reciente entrevista para la prensa.

Lo único que tengo que decir al respecto es que no fue mi año, entonces no me compete hablar del tema. Ya le preguntarán a la parte correspondiente. Gabriel, como mi pareja y el hombre al que amo, tiene toda mi confianza

Lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia tema tan delicado porque hay dos niñas por medio. No fue en mi año y no me corresponde dar declaraciones al respecto...

En su momento, Gabriel Soto se convirtió en padre de dos hijas que procreó en su matrimonio con Geraldine Bazán. Por lo tanto, la modelo rusa pidió respeto para las menores Elisa y Alexa con el fin de no perjudicarlas.

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