Estas son las mascarillas de café para que tu cabello crezca más rápido

El cuidado del cabello es muy importante para mantenerlo fuerte y saludable. En el mercado puedes encontrar una gran cantidad de productos destinados a su cuidado, pero con ingredientes que tienes en casa puedes preparar unas mascarillas nutritivas excelentes.

Para estas mascarillas necesitas café que por sus componentes tiene un efecto sobre el folículo capilar. Estas mezclas por si solas no ayudarán a que el pelo crezca de manera milagrosa, pero si logrará ayudará. Si tu pelo tiene una caída excesiva pues se recomienda acudir a un especialista.

¿Cuáles son las mejores mascarillas de café?

Mascarilla de café y aceite de coco

Esto se recomienda para las personas que tienen el cabello seco o necesitan hidratar las puntas. Por un lado, tenemos el aceite de coco que acondiciona al cabello, mientras que el café brinda cafeína que es muy importante.

Ingredientes



2 cucharadas de café molido fino

2 cucharadas de aceite de coco

1 cucharada de agua tibia, si necesitas hacer más ligera la mezcla

Preparación

Vas a colocar el café y el aceite de coco en un recipiente limpio y mezcla hasta obtener una pasta. Si quedó demasiado espesa, agrega poco a poco el agua tibia.

Luego vas a aplicar una pequeña cantidad sobre el cuero cabelludo y masajear suavemente con ayuda de las yemas de los dedos por unos minutos. Después distribuye el resto de la mezcla de medios a puntas.

Déjala actuar entre 15 y 20 minutos y después lava tu cabello con tu shampoo habitual. Asegúrate de retirar bien todos los restos de café y aceite.

Mascarilla de café y yogur natural

Aquí tenemos esta mascarilla que te ayudará a darle una sensación más suave al cabello. En el caso del yogur natural que brinda una textura cremosa que es fácil de aplicar.

Ingredientes

2 cucharadas de café molido fino

3 cucharadas de yogur natural sin azúcar

1 cucharadita de miel

Preparación

En este caso deberás mezclar los ingredientes hasta obtener una preparación uniforme. Con el cabello húmedo, coloca la mascarilla principalmente de medios a puntas y, si deseas aplicarla en el cuero cabelludo, hazlo con una capa muy ligera y sin frotar.

Tienes que dejar actuar durante 15 minutos y después vas a enjuagar con abundante agua. Para retirar la mezcla debes lavar el cabello como de costumbre.

Ambas mascarillas pueden ser utilizadas una vez por semana, no hace falta más aplicaciones. En el caso de que tengas cabelludo sensible, irritado o con alguna lesión, es mejor no aplicar café ni otras mezclas caseras en esa zona.