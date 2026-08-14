5 diseños de uñas animal print para lucir este verano

En esta temporada nos hemos encontrado con una gran cantidad de diseños interesantes entre los que se destacan los animal print y las rayas de tigre. Estos estilos son muy divertidos y se pueden adaptar fácilmente.

Los estampados no deben ser perfectos ya que entre más orgánico y diferente luzca pues mejor queda. No es necesario que las uñas sean iguales por lo que puedes jugar con los diseños.

Estos estilos minimalistas llevan al estampado animal como un detalle. Los especialistas recomiendan usar tonos neutros suaves, un estampado fino o incorporarlo a una manicura francesa que supone un guiño sutil a la tendencia sin dejar de ser atemporal y fácil de llevar.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas animal print?

Si bien podemos encontrar una gran cantidad de diseños con estampados animal print, pero aquí te dejamos los que más se destacan. Estos son;

Esmalte "Leopardo"

Este es un diseño discreto, elegante y moderno. Es un estampado de leopardo que casi parece un tono neutro por lo que es ideal para combinar perfectamente con cualquier outfit.

"Crocs" elegante

Para este caso lo que tienes que hacer es elegir una base en azul claro empolvado con un sutil toque de estampado de cocodrilo en color cacao. Tendrás un look llamativo, pero sofisticado.

Para uñas cortas

Las personas que tienen las uñas más cortas pueden elegir estos diseños maximalista por lo que es muy fácil de poder llevar a todos lados.

Máximo minimalismo

La manicura francesa es un clásico que no pasa de moda, pero se va reinventando. En este caso agrega un estampado animal aporta un toque divertido sin resultar excesivo.

Cebra

Por último, tenemos los diseños de cebra que se ubica en uñas alternadas por lo que es una manera estupenda de llevar la tendencia en tus manos.