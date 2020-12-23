Este jueves 24 a las 7:30 p.m. te esperamos con un entrañable especial de Navidad por Azteca UNO.

Este jueves 24 de diciembre, Azteca UNO saca la casa por la ventana y se luce con un súper especial de Navidad en vivo con los mejores artistas.

Conductores de lujo

Capi Pérez, Penélope Menchaca, Sofía Aragón y Santa Claus nos presentarán los mejores musicales y todos los buenos deceos que tus artistas favoritos tienen para ti en esta fecha especial.

Desde el hermoso pueblo artificial de Val´Quirico, el talento Azteca y todo el ambiente navideño te espera para que disfrutes con tu familia esta Noche Buena.

Musicales para cantar y bailar

Canta con Pandora, Dalú, Flans, Aída Cuevas, Ana Bárbara, Samo, Sebastián Yatra, David Bisbal, Napoleón y muchas estrellas más que harán brillar tu pantalla esta Navidad.