Exatlón México: Koke Guerrero, Adrián Leo o Alexis Vargas, Mati Álvarez pone en su lugar a este participante Azul que la quiso humillar

Mati Álvarez es una de las participantes más queridas de todos los fanáticos de Exatlón México, sin embargo, al parecer el pasado miércoles 1 de abril de 2026, Terminator tuvo que alzar la voz luego de que un participante Azul la quisiera humillar; ante la duda sobre quién es, si es Koke Guerrero, Adrián Leo o Alexis Vargas, la respuesta es, el Ninja Mexicano.

Todo se dio cuando Koke Guerrero, Adrián Leo y Alexis Vargas estaban en la banca, sin embargo, en un momento, el peleador de artes marciales mixtas escuchó que los Rojos querían mandar a correr en los relevos a Mati Álvarez, pero fue aquí donde el gladiador dijo que no era lo mismo y que la presión no era igual si le tocaba medirse ante él, esto provocó la furia de Golden Champion.

Ante esta respuesta, Mati Álvarez citó a Koke Guerrero y le dijo que, cuando tuviera 3 campeonatos podría hablar, mientras no; además le hizo la señal que estaba por debajo de ella y le dijo que, ella ya tiene 4 trofeos de Exatlón México en su casa. Ante esta respuesta, los Rojos se sorprendieron y tanto Humberto Noriega como Mario Mono Osuna le aplaudieron la respuesta a la Capitana Marvel.

Te puede interesar: Exatlón México: Rojos atacan y Azules defienden, ¿quién gana hoy jueves 2 de abril de 2026 la Villa 360?

¿Quién es Alexis Vargas, el Azul que quiso humillar a Mati Álvarez?

De acuerdo con la información que circula en internet, Alexis Vargas Ramírez es un luchador destacado en la lucha grecorromana; antes de entrar a Exatlón México sobresalió en el Campeonato Panamericano de Luchas Asociadas donde ganó el primer lugar en la división de los 72 kilogramos; el participante Azul contribuyó a que México ganará un total de 5 medallas en dicha competencia.

Alexis Vargas, más importante que Koke Guerrero

Por otro lado, aunque es su primera temporada, Alexis Vargas es considerado uno de los mejores participantes Azules y además es fiel candidato para ganar la novena temporada de Exatlón México; el peleador no sólo es reconocido en su equipo, sino que también en el grupo enemigo. De hecho, Mario Mono Osuna ha revelado en múltiples ocasiones que, este novato ha hecho que Koke pase a segundo plano puesto que, le ve más potencial de llegar a la semana final y ganar el trofeo.