Ana Lago responde épicamente a las críticas de sus detractores tras salir de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Ana Lago se convirtió en una de las participantes más famosas de Exatlón: Titanes vs Héroes, programa donde demostró su verdadera personalidad sin miedo alguno.

Y es que, según algunos usuarios de las redes sociales, la gimnasta artística mostró una actitud convenenciera durante esta cuarta temporada de Exatlón.

Sin embargo, ‘Ave Fénix’ se presentó en el foro de ‘La Resolana’ para parar los rumores en su contra. Fue en el programa nocturno, donde Ana realizó una divertida dinámica junto a nuestro querido conductor ‘El Capi Pérez’.

La regiomontana leyó una serie de tweets por parte de sus ‘haters’, quienes escribieron contundentes mensajes para la querida Ana Lago.

Pese a todo, la reciente eliminada de Exatlón: Titanes vs Héroes trascendió que no le importa la opinión de terceras personas: “Yo siempre he aceptado las críticas, respeto sus opiniones. No pasa nada. Gracias a Dios ya estoy en mi casa”, confesó la mexicana para millones de televidentes mexicanos.

Entre otras cosas, Ana Lago reveló que no pudo dar su máximo esfuerzo, pues esta cuarta edición se engalanó con la presencia de muy fuertes atletas.

“Yo estoy súper relajada, si habla de mí o no, tampoco me importa mucho”, expresó la regiomontana tras leer los fuertes comentarios de los usuarios de las plataformas digitales.

Así fue la estancia de Ana Lago en las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes

Ana Lago cautivó a millones de televidentes con su gran puntería, fuerza y velocidad en cada uno de los circuitos.

Sin embargo, la atleta también vivió tormentosos momentos junto a sus compañeros del equipo Titanes. Ana cambió de amigos múltiples ocasiones, razón por la que fue muy criticada entre los fanáticos del programa deportivo.

La atleta, de 25 años, formó una amistad muy grande con Mati Álvarez; sin embargo, las concursantes se distanciaron a los pocos meses.

Semanas antes de su salida, la gimnasta también creó una inigualable hermandad con Heliud Pulido, quien apoyó incondicionalmente a su gran compañera Ana Lago.

Y es que, la gimnasta y el piragüista se unieron durante la temporada más demandante de la televisión, pues nunca se sintieron cómodos con algunas actitudes del equipo rojo.

Ana Lago se convirtió en la reciente mujer eliminada de Exatlón; sin embargo, dejó una huella imborrable en las playas de República Dominicana.

