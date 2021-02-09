Exatlón: Antonio Rosique anuncia dos nuevos incentivos en las tierras y playas más demandantes. ¿Cuál te gustó más?

Nuestra máxima autoridad Antonio Rosique llevó alegría a las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes. El comentarista deportivo anunció dos nuevos incentivos para motivar a los famosos atletas de la competencia más exigente del mundo.

“Los que han logrado llegar hasta aquí van a vivir una semana muy diferente y especial. Desde el día uno hemos avanzado en esta travesía, pero no lo hemos hecho solos, sino junto a millones de personas y familias”, comenzó el querido conductor, quien emocionó a millones de televidentes con sus palabras.

Y es que, Antonio Rosique activó ‘La Medalla de la Gente’, una dinámica donde los admiradores pueden votar por su atleta favorito y otorgarle una reluciente presea.

“Al final de esta semana anunciaré a un hombre y a una mujer que recibirán una medalla equivalente a una vida adicional. Es la medalla más especial que pueden recibir’, concluyó el presentador de Exatlón mientras ilusionó a Héroes y Titanes con la noticia.

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Las sorpresas no terminaron ahí, pues nuestra máxima autoridad también anunció otro jugoso incentivo que sorprendió a todos los participantes de Exatlón: Titanes vs Héroes.

“Yo sé que todos tienen sueños en México. Tienen metas y tienen objetivos por cumplir cuando regresen a casa”, subrayó Antonio Rosique mientras dio a conocer ‘El Bono del MVP’.

Este incentivo tiene que ver con el rendimiento deportivo. Al final de la semana, anunciaré a una sola persona. La que haya obtenido el rendimiento más alto se llevará un bono equivalente a 20 mil pesos…

Antonio Rosique puso en juego ‘El Bono del MVP’ con el objetivo de que los atletas cumplan sus sueños una vez terminada la competencia deportiva más exigente del mundo.

“A partir de esta semana, el rendimiento cuenta más que antes. Salgan por esos 20 mil pesos que son para la persona con más puntos”, concluyó el artista, de 45 años, su discurso que sorprendió a los amantes del reality show.

Estos atletas se ganaron una reluciente medalla por votación del público.

Debemos recordar que, en este día, se dieron a conocer los primeros atletas que ganaron una medalla por votación del público.

La semana pasada, Antonio Rosique lanzó una estremecedora dinámica que cambió el rumbo de los participantes de la competencia deportiva más famosa del momento.

Mati Álvarez y Heliud Pulido se convirtieron en los atletas más votados por los fanáticos. Los ganadores de la tercera temporada de Exatlón se llevaron una reluciente presea que funciona como vida extra en caso de batirse en un duelo de eliminación.

Sin embargo, todos los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes tienen una nueva oprotunidad de ganar una medalla y un bono que cambiará sus vidas para siempre.

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